Elden Ring: Collector’s Edition von Shadow of the Erdtree zunächst ohne Hardcover-Artbook

Bald schon erscheint die "Elden Ring"-Erweiterung "Shadow of the Erdtree". Käufer der Collector's Edition erhalten das darin enthaltene physische Artbook jedoch etwas später.

Noch in diesem Monat erscheint die erste und einzige Erweiterung für „Elden Ring“, „Shadow of the Erdtree“. Und das gleich in mehreren Versionen, die zu Preisen von 39,99 Euro bis zu 249,99 Euro zu haben sind.

Nun wandte sich der Publisher Bandai Namco jedoch an die Käufer der teuersten Collector’s Edition. Das darin enthaltene 40-seitige Hardcover-Artbook wird aufgrund von Produktionsproblemen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. In der Zwischenzeit können die Spieler auf das digitale Artbook zurückgreifen.

Publisher geht von einer Verzögerung von ein paar Wochen aus

„Aufgrund von Produktionsproblemen wird Ihr physisches Artbook separat geliefert“, heißt es in der Email, die Bandai Namco kürzlich an die Käufer der Collector’s Edition von „Shadow of the Erdtree“ schickte. „Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten.“

„Ihr Artbook wird separat an die gleiche Adresse geliefert, die Sie für Ihre Collector’s Edition-Bestellung angegeben haben, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Wir gehen davon aus, dass die Artbooks ab dem 15. Juli 2024 lieferbar sein werden. In der Zwischenzeit haben wir eine digitale Version des Artbooks zu Ihrem digitalen Original-Soundtrack-Paket hinzugefügt.“

Erweiterung bietet ein komplett neues Gebiet

„Shadow of the Erdtree“ erscheint bereits am 21. Juni 2024. Die neuen Inhalte von „Elden Ring“ können gestartet werden, nachdem Sternengeißel Radahn und Mohg, Herr des Blutes besiegt wurden. Dann erwartet die Spieler ein komplett neues Gebiet, das ungefähr die Größe von Limgrave hat.

Laut FromSoftwares Hidetaka Miyazki soll die Erweiterung das gleiche Gefühl der Erkundung und Entdeckung vermitteln, wie es bereits im Grundspiel der Fall war. Allerdings sollen die neuen Inhalte weniger Enden bieten als „Elden Ring“ selbst.

