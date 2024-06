Elden Ring Shadow of the Erdtree: Erkundung soll für Überraschungen und Staunen sorgen

Elden Ring Shadow of the Erdtree:

Kurz vor dem Release von "Shadow of the Erdtree" sprach From Softwares Hidetaka Miyazki über den kommenden "Elden Ring"-DLC. Dabei ging Miyazaki unter anderem auf die Größe und den Aufbau der Spielwelt ein.

In dieser Woche fiel das Preview-Embargo zum „Shadow of the Erdtree“-DLC des gefeierten Rollenspiels „Elden Ring“. Die damit verbundenen Eindrücke und Details haben wir hier für euch zusammengefasst.

Passend zu den Vorschauen der internationalen Magazine sprach From Softwares Hidetaka Miyazki in einem Interview über den in Kürze erscheinenden DLC. Laut Miyazaki stand schon relativ früh fest, dass uns „Shadow of the Erdtree“ eine große Spielwelt bieten wird. Laut Miyazaki ging es den Entwicklern nämlich darum, uns das gleiche Gefühl der Erkundung und Entdeckung zu vermitteln, das bereits im Hauptspiel auf uns wartete.

Gleichzeitig sollen die Areale, die wir in „Shadow of the Erdtree“ erkunden, diverse Überraschungen für uns parat halten und sich auch vom Aufbau ein wenig von ihren Pendants aus dem Hauptspiel unterscheiden.

Diesen Ansatz verfolgten die Entwickler

Zur Art und Weise, wie das Team an die Gestaltung des DLCs heranging, führte Miyazaki aus: „Ganz am Anfang gab es viele Möglichkeiten. Aber eines der Dinge, die sehr früh bestimmt wurden, war die Größe. Wir wollten dieses Gefühl von Maßstab für diese Karte, weil wir ein Erlebnis für den Spieler schaffen wollten, das dem des Hauptspiels entspricht.“

„Wir wollten, dass sie dieses Gefühl der Entdeckung, des Staunens und der Erkundung erneut erleben. Daher benötigten wir eine Karte, die das unterstützen und verstärken würde. Natürlich wäre es nicht ausreichend, wenn sie genau gleich, aber kleiner wäre. Daher wollten wir einen Ansatz mit einem Gefühl von Granularität verfolgen. Das ist das Wort, das wir verwenden.“

Miyazaki weiter: „Wie dicht diese Karte ist und das Verhältnis von Legacy-Dungeons zu offenen Feldbereichen und wie sie ineinandergreifen. Dies ist etwas, das wir im DLC neu erkunden wollten. Im Hinblick darauf, dieses Gefühl von Maßstab wieder einzufangen. Aber auf eine etwas andere Weise mit einer etwas anderen Granularität.“

Weniger Enden als das Hauptspiel

Im Mai lieferte uns Miyazaki ein weiteres interessantes Detail zu „Shadow of the Erdtree“. Wie es hieß, wird der DLC weniger Enden bieten als das Hauptspiel. Trotz allem sollen ausgewählte Entscheidungen, die ihr trefft, spürbaren Einfluss auf das Ende und das Spielgeschehen an sich haben.

Der „Shadow of the Erdtree“-DLC zu „Elden Ring“ erscheint am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Neben der Standard-Ausgabe wartet eine 250 Euro teure Collector’s Edition, die unter anderem eine 46 Zentimeter große Figur von Messmer dem Pfähler enthalt.

Welche Inhalte in der kostspieligen Sammlerausgabe sonst noch warten, verraten wir euch hier.

