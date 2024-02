From Software: Darum arbeitet das Studio so effizient – Neuer Director für das nächste Soulslike?

Im Interview mit IGN ermöglichte uns From Software-Präsident Hidetaka Miyazaki einen Blick hinter die Kulissen seines Studios. Zum einen ging Miyazaki auf die Art und Weise ein, wie From Software an Triple-A-Produktionen herangeht. Gleichzeitig verlor er ein paar Worte über seine Zukunft.

In den vergangenen Jahren leitete Hidetaka Miyazaki nicht nur als Präsident die Geschicke des japanischen Entwicklerstudios From Software. Gleichzeitig war er in leitender Position für die größten Erfolge von From Software mitverantwortlich.

Beispielsweise fungierte Miyazaki als Director von „Demon’s Souls“, „Dark Souls“, „Bloodborne“, „Dark Souls 3“, „Sekiro: Shadows Die Twice“ oder „Elden Ring“ und leitete die verantwortlichen Teams. Wie From Softwares Präsident im Interview mit IGN verriet, könnte sein Studio bei der Entwicklung kommender „Soulslike“-Titel im personellen Bereich auf frischen Wind setzen.

„Ja, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in Zukunft neue Director sehen werden“, so Miyazaki zu zukünftigen „Soulslike“-Produktionen. „Und ich denke, wenn wir das tun, würde ich mich gerne von dieser Aufsichtsrolle zurückziehen und ihnen die volle Leitung und volle Kontrolle über diese Projekte übertragen.“

„Ich denke wirklich, dass dies der beste und einfachste Weg für sie ist, in diesem Umfeld und bei diesen neuen Projekten erfolgreich zu sein“, ergänzte Miyazaki.

„Ich habe es genossen, bei vielen Projekten der Director zu sein. Daher denke ich, dass eine Supervisor-Rolle für mich einfach etwas ist, an das ich nicht gewöhnt bin und das vielleicht einfach nicht so gut zu mir passt.“

Entscheidungsfreudigkeit sorgt für mehr Effizienz

Ein weiteres Thema, über das Miyazaki mit IGN sprach, ist die Art und Weise, wie die From Software an die Arbeiten beziehungsweise die Entwicklung eines neuen Projekts herangeht. Während diverse große Namen der Branche in den letzten Jahren mit Entlassungen oder einer schwankenden Qualität ihrer Titel zu kämpfen hatten, scheint From Software gegen diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad immun zu sein.

Eine Tatsache, die Miyazaki auf die internen Abläufe zurückführt. Insbesondere die Fähigkeit, bezüglich des Designs der Spiele schnelle Entscheidungen zu treffen, zeichne From Software aus. Miyazaki: „Ich denke, ein Bereich ist, dass wir schnell verstehen können, was wir machen wollen. Und wir sind in der Lage, diese Entscheidungen früh in der Entwicklung zu treffen.“

„Wir können iterieren und wir können Dinge auf dem Schneidebrett lassen. Zudem können wir mit den Ideen voranschreiten und ein schnelles Tempo beibehalten. Wir können schnell wechseln und schnell entscheiden, welche Art von Spiel wir machen wollen“, führte From Softwares Präsident aus.

Derzeit arbeitet From Software an der Fertigstellung des „Elden Ring“-DLCs „Shadow of the Erdtree“. Laut einer aktuellen Ankündigung erscheint dieser am 21. Juni 2024 für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Welche Projekte nach der Veröffentlichung von „Shadow of the Erdtree“ in Angriff genommen werden, ließ From Software bislang offen. Zuletzt bekundete das Studio unter anderem sein Interesse an einem Nachfolger zu „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

Bereits im Oktober wies From Software zudem darauf hin, dass für zukünftige Projekte reichlich neues Personal angeheuert wird.

