From Software: Massive Einstellungswelle für zahlreiche neue Projekte

Das japanische Entwicklerstudio From Software, unter anderem verantwortlich für die Spiele der „Souls“-Reihe und das letztjährige Game of the Year „Elden Ring“, plant die Rekrutierung neuen Personals für zukünftige Projekte.

Zu diesem Zweck sollen ab Dezember mehrere Infoveranstaltungen für potentielle neue Mitarbeiter stattfinden, bei denen die Firma vorgestellt und Einblicke in die neu zu besetzenden Stellen im Zusammenhang mit neuen Projekten des Studios gegeben werden.

24 Stellen möchte das Unternehmen neu besetzen. Gesucht werden unter anderem Systemplaner, Programmierer, Grafikdesigner, PR- und Management-Angestellte, Sound Designer und Komponisten. From Software spricht von mehreren neuen Projekten, die im nächsten Kapitel des Studios mithilfe vieler neuer Mitarbeiter umgesetzt werden sollen.

Einige große Titel bereits bestätigt

Dass der japanische Entwickler immer mit Hochdruck an neuen Spielen arbeitet, ist bekannt. Am 25. August dieses Jahres kam „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ auf den Markt, mit dem das Unternehmen die über zehn Jahre stillgelegte IP wiederbelebt hat. Außerdem arbeitet das Team von „Elden Ring“ fieberhaft am heiß erwarteten ersten DLC „Shadow of the Erdtree“, der vermutlich Anfang nächstes Jahres erscheint.

Zusätzlich ist bekannt, dass sich seit 2022 ein weiteres Spiel in Entwicklung befindet, von dem bis jetzt noch nicht viel bekannt ist. Gerüchten zufolge soll es unter dem Namen „Spellbound“ erscheinen und einen ersten Teaser bei den Game Awards 2023 bekommen. Bestätigt ist davon aber noch nichts.

Wir dürfen in den nächsten Jahren also durchaus einiges vom japanischen Studio erwarten. Wo From Software draufsteht, ist standardmäßig ein hohes Maß an Qualität vorhanden und die geplanten Aufstockungen dürften sich weiterhin positiv auf die Spiele auswirken. Für weitere Details bezüglich der neuen Projekte müssen wir aber wohl erstmal noch abwarten.

