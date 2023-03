From Software: Lebenslauf von Produzent Chan bestätigt ein unangekündigtes Projekt

From Software:

Offenbar wartet ein weiteres Projekt von From Software auf seine offizielle Ankündigung beziehungsweise Enthüllung. Dies geht aus dem Lebenslauf des Produzenten Kenneth Chan hervor.

Wie wir mittlerweile wissen, arbeiten die Entwickler von From Software aktuell an zwei großen Projekten. Zum einen haben wir es hier mit der „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zum Rollenspiel „Elden Ring“ zu tun.

Beim zweiten bereits angekündigten Titel handelt es sich um die Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“, die genau wie das Add-on zu „Elden Ring“ bisher nicht mit einem konkreten Releasetermin versehen wurde. Allem Anschein nach befindet sich bei From Software noch ein drittes Projekt in Arbeit, das bisher nicht offiziell angekündigt wurde.

Dies lässt sich dem Lebenslauf von From Software-Veteran Kenneth Chan entnehmen, indem das besagte Projekt aufgelistet wird.

Läuft die Entwicklung seit Anfang 2022?

Laut dem Lebenslauf wird Kenneth Chan, der seit mehr als zehn Jahren bei From Software arbeitet, als Produzent für den Titel verantwortlich sein. Weiter heißt es, dass er diesen Posten seit dem Januar 2022 bekleidet, was darauf hindeuten könnte, dass sich das Projekt noch in einem recht frühen Entwicklungsstadium befindet.

Dementsprechend könnte die offizielle Ankündigung beziehungsweise Präsententation des Titels noch einige Zeit auf sich warten lassen. Chan gehört zu den bekanntesten Köpfen von From Software und arbeitet aktuell auch als Produzent und Co-Director an „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

Zudem fungierte Chan in der Vergangenheit als Lead Game Designer und Projektleiter von „Elden Ring“ sowie als Senior Lead Designer von „Dark Souls 3: Ashes of Ariandel“.

Sollten sich weitere Details zum unangekündigten Projekt von From Software ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle: Kenneth Chan (LinkedIn)

