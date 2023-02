Elden Ring: Erfolg hat keinen Einfluss auf kommende Projekte von From Software

Wie Bandai Namco Entertainment kürzlich bekannt gab, verkaufte sich From Softwares Rollenspiel "Elden Ring" mittlerweile mehr als 20 Millionen Mal. Trotz des Erfolges wird der Titel keinen Einfluss auf kommende Projekt des japanischen Studios haben.

Kürzlich versorgte uns der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment mit einer weiteren Erfolgsmeldung zum im Februar 2022 veröffentlichten „Elden Ring“ und gab bekannt, dass sich das Rollenspiel seit dem Release mehr als 20 Millionen Mal verkaufte.

Somit entwickelte sich „Elden Ring“ zu nicht weniger als dem bisher erfolgreichsten Titel in der Geschichte von From Software. Eine Entwicklung, zu der sich der für „Elden Ring“ verantwortliche Game-Director Hidetaka Miyazaki in einem aktuellen Interview noch einmal äußerte.

Wie Miyazaki auf Nachfrage bestätigte, wird der Erfolg des Rollenspiels keinen Einfluss auf weitere Projekte des Studios haben. Oder anders ausgedrückt: Die hohen Verkaufszahlen bedeuten nicht zwangsläufig, dass wir zukünftig mehr von „Elden Ring“ sehen werden.

Game-Director spricht von einer tollen Erfahrung

„Natürlich ist Elden Ring ein kommerzieller Erfolg“, so Miyazaki. „Jeder ist sich dessen bewusst. Es hat allerdings keinen wirklichen Einfluss auf das, was wir als nächstes kreieren werden. Wir entwickeln im Grunde weiterhin das Spiel, das wir erstellen möchten, und das ist unsere Richtlinie. Das Ganze ist sehr einfach. Es war offensichtlich eine gute Erfahrung für mich und die anderen Teammitglieder, die an Elden Ring arbeiteten.“

Der Game-Director weiter: „Manchmal waren wir alle super aufgeregt über das, was wir taten. Manchmal haben wir es versäumt, bestimmte Dinge im Spiel zu tun, etwas in das Spiel zu implementieren. Aber wie auch immer: Es war eine wirklich gute Erfahrung und wir wollen das Spiel, das ein sehr großes Weltanschauungsuniversum hat und die Spieler den Abenteuergeist spüren lässt, im Grunde weiter entwickeln.“

Unklar ist weiterhin, wie es um einen möglichen DLC beziehungsweise eine Erweiterung zu „Elden Ring“ bestellt ist. Auch wenn sich die Gerüchte um ein umfangreiches Add-on in den letzten Monaten hartnäckig hielten und von gleich mehreren bekannten Insidern befeuert wurden, lässt eine offizielle Ankündigung seitens Bandai Namco Entertainment beziehungsweise From Software weiter auf sich warten.

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu Elden Ring, From Software.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren