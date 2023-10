Elden Ring: Shadow of the Erdtree könnte einen Termin haben

FromSoftware arbeitet an einer Erweiterung namens “Elden Ring: Shadow of the Erdtree". Diese, so wird aktuell berichtet, könnte auf den Game Awards 2023 einen Februar-Termin erhalten.

Nach dem Erfolg von “Elden Ring” brachte FromSoftware im vergangenen August die Mech-Action “Armored Core 6: Fires of Rubicon” auf den Markt. Doch auch mit dem zuerst genannten Titel ist längst nicht Schluss. Vielmehr arbeitet der Entwickler an einer kostenpflichtigen Erweiterung namens “Shadow of the Erdtree”, zu der bisher kein offizieller Termin genannt wurde.

Doch der nächste Auftritt könnte bereits feststehen. So möchte der Twitter-User Ziostorm erfahren haben, dass die Erweiterung im Rahmen der Game Awards-Show gezeigt wird und dort den erwarteten Termin erhält. Seinen Quellen zufolge sei ein Launch am 5. Februar 2024 geplant, was ein Montag wäre.

Angeblich verfügen die nicht näher genannten Quellen über Einblicke in das Projekt. Doch auch der Twitter-User weist darauf hin, dass es vorerst ein Gerücht ist.

Ergänzend erklärte er: „Dies wurde mir mitgeteilt, bevor Geoff Keighley bekannt gab, dass er FromSoftware besucht hatte und nach Japan gereist war, um die Pläne für TGA abzuschließen.“

Vorherige Gerüchte deuteten auf eine spätere Veröffentlichung hin

Noch im Mai wurde spekuliert, dass Fans länger als gehofft auf die kommende “Elden Ring”-Erweiterung warten müssen. Grund zur Annahme lieferte der damalige Geschäftsbericht von Kadokawa. Es ist die Muttergesellschaft von FromSoftware.

Im Geschäftsbericht wurde hervorgehoben, dass “Elden Ring” einen „signifikanten“ Umsatzanstieg erzielen konnte. Allerdings wurden in der Prognose für den Nettoumsatz ab dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. März 2024 endet, lediglich die Smartphone-Spiele, das kürzlich veröffentlichte “Armored Core 6” und die kommenden Titel von Spike Chunsoft erwähnt.

“Elden Ring: Shadow of the Erdtree” scheint demnach für das laufende Geschäftsjahr keine Rolle zu spielen, sofern es zu keiner Planänderung kam. Die Erweiterung wurde vielmehr in die “mittel- bis langfristige Ausrichtung” eingeordnet.

Ergänzend betonte Kadokawa damals, dass man „die Maximierung des Gewinns durch die Verlängerung der Lebensdauer der IP“ anstrebt.

Zuvor wurde berichtet, dass die Arbeiten an “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” bereits im April 2022 begonnen wurden, was zwei Monate nach dem Launch des Grundspiels war. Sobald weitere Informationen zum Veröffentlichungszeitraum folgen, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

Elden Ring im PSN-Angebot

Spielern, die sich bisher nicht mit “Elden Ring” beschäftigt haben, sei gesagt, dass der FromSoftware-Titel mit einem Metascore von 96 rundum überzeugen konnte. Auch der User-Score pendelte sich auf einem recht hohen Wert ein.

Für alle Späteinsteiger hat Sony im PlayStation Store ein passendes Angebot parat. So kann “Elden Ring” bis zum 19. Oktober 2023 für 46,19 Euro gekauft werden, was einem 34 Prozent-Rabatt entspricht. Die Deluxe Edition gibt es für 59,39 statt 89,99 Euro.

“Elden Ring” ist für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Mehr als 20 Millionen Verkäufe wurden bisher gezählt.

