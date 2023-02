Elden Ring: Shadow of the Erdtree-Erweiterung angekündigt

Die Hinweise auf eine Erweiterung für das äußerst erfolgreiche FromSoftware-Rollenspiel „Elden Ring“ verdichteten sich in den vergangenen Wochen erheblich. Von einem riesigen Download-Zusatz war die Rede. Und tatsächlich können sich Spieler auf Zusatzinhalte einstellen.

Der Publisher Bandai Namco und der Entwickler FromSoftware haben heute die „Elden Ring“-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ angekündigt. Wann mit der Veröffentlichung der zusätzlichen Inhalte gerechnet werden kann, ließen die Unternehmen allerdings offen.

Stattdessen wurde die Erweiterung lediglich mit den folgenden Worten angeteasert: „Erhebe dich, Befleckter, und lass uns gemeinsam einen neuen Weg beschreiten. Eine kommende Erweiterung für Elden Ring namens Shadow of the Erdtree ist derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, dass ihr euch auf neue Abenteuer in den Zwischenlanden freuen könnt.“

Zusammen mit der Ankündigung von „Shadow of the Erdtree“ wurde eine Grafik herausgegeben, die ihr euch weiter oben und im nachfolgenden Tweet anschauen könnt und die verrät, wohin es euch nach der DLC-Veröffentlichung führen wird.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023