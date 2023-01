Elden Ring: Gewinnt weiteren GOTY-Preis bei den New York Game Awards

Das am 25. Februar 2022 erschienene „Elden Ring“ konnte sich schon zuvor die Krone des Spiels mit den meisten Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“ aufsetzen. Bereits Anfang Januar konnte das Open-World-Rollenspiel den bisherigen Titelinhaber „The Last of Us Part 2“ hinter sich lassen. Doch nun ist ein weiterer „Game of the Year“-Award hinzugekommen.

„Elden Ring“ konnte nämlich auch bei den zwölften jährlichen New York Game Awards am 17. Januar abräumen. Bei der Veranstaltung war das Spiel der einzige Titel, der mehr als eine Auszeichnung einstecken konnte.

„Elden Ring“ als bestes Spiel und für die beste Spielwelt geehrt

Neben „Elden Ring“ wurden bei der Verleihung auch viele andere Spiele geehrt, wie etwa „God of War: Ragnarök“, „Vampire Survivors“ oder „Kirby and the Forgotten Land“. Der Xbox-Chef Phil Spencer wurde darüber hinaus mit dem Andrew Yoon Legend Award ausgezeichnet. Dieser wird vom New York Videogame Critics Circle an Personen und Organisationen verliehen, die ein bedeutendes, nachhaltiges Gesamtwerk mit außergewöhnlichen künstlerischen Leistungen und Innovationen vorweisen können.

Related Posts

„Phil und ich sind seit vielen Jahren gemeinsam Teil dieser Branche und ich habe immer seine Fähigkeit bewundert, neue, kreative Wege zu finden, um den Spielern zu dienen“, sagte Reggie Fils-Aimé, der ehemalige Chef von Nintendo of America und Vorstandsmitglied des NYVGCC. „Phil ist nicht nur eine Führungskraft in der Spielebranche, er ist selbst ein Gamer und weiß daher genau, was die Fans wollen, wenn es um die Marke Xbox geht.“

Die vollständige Liste der Gewinner der New York Game Awards 2023 lautet wie folgt:

Big Apple Award for Best Game of the Year: „Elden Ring“

Off Broadway Award for Best Indie Game: „Vampire Survivors“

Herman Melville Award for Best Writing in a Game: „God of War Ragnarök“

Statue of Liberty Award for Best World: „Elden Ring“

Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game: „Metal: Hellsinger“

Great White Way Award for Best Acting in a Game: Manon Gage als Marissa Marcel in „Immortality“

Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game: „Moss: Book II“

Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game: „Kirby and the Forgotten Land“

A-Train Award for Best Mobile Game: „Marvel Snap“

Freedom Tower Award for Best Remake: „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“

Joltin’ Joe Award for Best Esports Player of the Year: Masaya „aMSa“ Chikamoto (VGBootCamp/Red Bull Esports)

Chumley’s Speakeasy Award for Best Hidden Gem: „Signalis“

NYC GWB Award for Best DLC: „Destiny 2: The Witch Queen“

Knickerbocker Award for Best Games Journalism: Justin Heckert, Vanity Fair

Elizabeth Jennings Graham Award for Best Educator: Ryan O’Callaghan

Andrew Yoon Legend Award Recipient: Phil Spencer

Quelle: GamesIndusty.biz, IGN

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren