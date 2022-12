Elden Ring: Neues Update 1.08.1 behebt Bugs im Kolosseum

Nachdem sich die Gerüchte über Monate hielten, stellten die Entwickler von From Software vor wenigen Tagen das Update 1.08 zu „Elden Ring“ bereit, das unter anderem ein Kolosseum für PvP-Duelle mit sich brachte.

Wie das japanische Studio bekannt gab, steht unter der Versionsbezeichnung 1.08.1 ab sofort ein weiterer Patch zum Open-World-Rollenspiel bereit, mit dem zwei kleine Fehler aus der Welt geschafft werden, die im Kolosseum auftreten konnten. Zum einen wurde ein Bug in Angriff genommen, „der das Angriffsverhalten von Waffen mit der rechten Hand beim Hocken veränderte, wenn bestimmte Waffen in der linken Hand gehalten wurden“.

Zudem wurde das Problem behoben, durch das verhindert werden konnte, dass „die Positionen anderer Spieler mit Ausnahme des Kolosseums während Mehrspieler-Sitzungen korrekt auf dem Kompass und der Karte angezeigt wurden.“

Entwickler sind mit dem Spiel noch nicht fertig

Da sich die Gerüchte um das PvP-Kolosseum bewahrheiteten, dürfte es nur die wenigsten überraschen, dass auch die Spekulationen um einen möglichen Story-DLC wieder an Fahrt aufnahmen. Bekanntermaßen gehörte „Elden Ring“ zu den großen Gewinnern der diesjährigen The Game Awards und staubte gleich mehrere Auszeichnungen ab. Im Zuge des Ganzen bedankte sich Game-Director Hidetaka Miyazaki für die Unterstützung der Community und wies gleichzeitig darauf hin, dass die Entwickler mit „Elden Ring“ noch lange nicht abgeschlossen haben.

Aussagen, mit denen Miyazaki angedeutet haben könnte, dass in der Tat eine Story-Erweiterung oder ein ähnlicher DLC geplant ist. Im Quellcode der letzten Updates stießen Dataminer zumindest auf entsprechende Hinweise in Form von neuen Bossen und Dungeons, weiteren Waffen oder zusätzlichen NPCs. Ob diese in der Tat Bestandteil einer möglichen Download-Erweiterung sein werden, bleibt bis zu einer offiziellen Ankündigung durch From Software beziehungsweise Bandai Namco Entertainment abzuwarten.

Da sich „Elden Ring“ bis Ende September mehr als 17,5 Millionen Mal verkaufte, dürfte einiges für eine weitere Content-Unterstützung sprechen. Das erfolgreiche Rollenspiel ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

