Elden Ring: Dataminer stoßen auf neue Bosse, Legacy-Dungeons und mehr

"Elden Ring": Arbeitet From Software an einem Add-on?

In den vergangenen Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von From Software an einer Erweiterung oder zumindest einem DLC zum erfolgreichen Rollenspiel „Elden Ring“ arbeiten könnten.

Während sich das japanische Studio weiterhin bedeckt hält und die entsprechenden Gerüchte bisher nicht kommentieren wollte, sorgen Dataminer in diesen Tagen für frische Spekulationen. Diese nahmen sich des Quellcodes des kürzlich veröffentlichten Updates auf die Version 1.07 an und stießen auf verschiedene Elemente beziehungsweise Inhalte, die mit einem möglichen DLC den Weg in „Elden Ring“ finden könnten.

Zum einen entdeckten die Dataminer laut eigenen Angaben 30 Boss-Flaggen für „DLC-Zwecke“. Als unwahrscheinlich gilt laut den Dataminern allerdings, dass in der Tat 30 neue Bosse Einzug halten würden. Stattdessen sei bei möglichen Erweiterungen eher mit 10 bis 15 neuen Boss-Gegnern zu rechnen.

Neue NPCs, Waffen und mehr?

Zu den weiteren Inhalten, die die Dataminer im „Elden Ring“-Update auf die Version 1.07 entdeckt haben wollen, gehören neue Frisuren oder sechs weitere und bisher nicht näher benannte Kategorien für die Waffen. Ebenfalls aufgespürt wurden Hinweise darauf, dass der potenzielle DLC neue Legacy-Dungeons, ein Kolosseum und Anpassungen an den göttlichen Türmen umfassen könnte. Neu sind die Gerüchte um das Kolosseum und die Legacy-Dungeons übrigens nicht.

Entsprechende Hinweise wurden bereits im Quellcode früherer Updates entdeckt. Abschließend stießen die Dataminer auf 16 NPC-Einträge in den Dateien, von denen jeder mit „bisher ungesehen“ gekennzeichnet wurde. Somit könnten kommende DLCs oder Updates neue NPCs mit sich bringen. Auch wenn es der Community natürlich Freude bereitet, über mögliche DLCs zu spekulieren, sind die Hinweise in den Quellcodes keine Garantie dafür, dass die besagten Inhalte in der Tat den Weg ins Spiel finden.

Aller Gerüchte zum Trotz ist nämlich weiterhin unklar, ob und in welcher Form DLCs beziehungsweise Erweiterungen zu „Elden Ring“ geplant sind.

