Elden Ring: George R.R. Martin hat es wegen der Suchtgefahr noch nicht gespielt

Im Interview einer Late-Night-Show sprach George R. R. Martin über "Elden Ring", an dessen Entwicklung er beteiligt war.

Wie die meisten von euch sicherlich wissen hat George R.R. Martin am Soulslike-Hit „Elden Ring“ mitgewirkt. Nun musste der berühmte Schriftsteller in der Late-Night-Show von Stephen Colbert eingestehen: Er selbst hat das hochgelobte Werk von From Software noch nicht gespielt.

Der Grund dafür: Martin hat Angst, süchtig zu werden und deshalb die Arbeiten am neuen Roman „The Winds of Winter“ nicht zu beenden. Aktuell sei das Buch zu etwa 75 Prozent fertig, weshalb noch ein wenig zu tun ist. Und weil die Leute schon heiß auf die neue Geschichte sind, verzichtet er lieber auf das Action-Rollenspiel. Tatsächlich habe er eine „total süchtig werdende Persönlichkeit“.

Spielte früher verschiedenste Games

„Ich habe vor langer, langer Zeit Videospiele gespielt. Ich habe Spiele wie Railroad Tycoon, Master of Orion und Homeworld gespielt, und ich habe mich in sie hineingesaugt. Wochen, Monate vergingen, und ich saß in meinem roten Flanell-Bademantel und sagte nur: Noch ein Spiel, noch ein Spiel. Ich kann nicht, ich muss einen kalten Entzug machen, das wird mich noch umbringen.“

Interessant: Anfang des Jahres kritisierte der Fantasy-Autor Brandon Sanderson die Beteiligung von George R. R. Martin. Laut seiner Aussage interessiere sich der Schriftsteller nämlich gar nicht für Videospiele.

Ansonsten sprach der Schriftsteller über die Entwicklung von Videospielen. Vor nicht allzu langer Zeit wusste Martin gar nicht, wie aufwendig die Videospielentwicklung ist. Er realisierte, dass genauso viel Zeit wie in der Filmproduktion benötigt wird – oder sogar mehr. Zudem erklärte Martin noch einmal, welche Funktion genau er bei der Entstehung von „Elden Ring “ einnahm. Er habe sich ausgedacht, was 5000 Jahre vor der eigentlichen Handlung passiert ist und was die Welt ins Chaos gestürzt hat.

Von „Elden Ring“ schwärmt der „Game of Thrones“-Autor in den höchsten Tönen: „Es ist das schönste Spiel, das ich je gesehen habe. Es ist wirklich toll und erstaunlich detailliert, und die Leute, die es spielen, lieben es, und ich bin sehr froh, dass ich daran mitgewirkt habe.“

Das Interview:

