Elden Ring: Hinweise auf DLC und Ray-Tracing-Unterstützung entdeckt?

In dieser Woche stellten die Entwickler von From Software ein neues Update bereit, mit dem das gefeierte Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ auf die Version 1.07 aktualisiert wurde.

Wenig überraschend ließen sich die Dataminer nicht lange bitten und nahmen den Quellcode des Updates 1.07 genau unter die Lupe. Im Quellcode entdeckte der „Dark Souls“-Hacker Zullie laut eigenen Angaben Hinweise auf mögliche neue Dungeons beziehungsweise DLC-Zonen, unter denen sich auch Legacy-Dungeons wie „Stormveil Castle“ oder „Siofra River“ befinden könnten.

Zudem soll der Quellcode Hinweise auf eine Oberwelt geliefert haben, die in einem möglichen DLC zu „Elden Ring“ zum Einsatz kommen könnte.

Der Dataminer „Sennoutantei“ wiederum fand im Quellcode des Updates 1.07 verschiedene Hinweise auf eine mögliche Ray-Tracing-Unterstützung, mit der „Elden Ring“ zu einem späteren Zeitpunkt versehen könnte. Allerdings muss angemerkt werden, dass sich die Verantwortlichen von From Software bisher nicht zu den Gerüchten um mögliche DLCs oder Erweiterungen für das Fantasy-Rollenspiel äußern wollten.

Neu sind Berichte dieser Art übrigens nicht. Stattdessen machten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte um mögliche Download-Erweiterungen zu „Elden Ring“ die Runde. Ob sich die entsprechenden Meldungen bewahrheiten, wird die Zeit zeigen müssen.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

The IDs are m20 and m45. Notably, IDs can imply what kind of area a map is. m30 maps are side dungeons, m60 is the overworld, and the „main“ areas are currently m10 through m19, which means m20 could be a Legacy Dungeon. m45 is interesting because there are no maps in that range. https://t.co/uaN2nXC4eD pic.twitter.com/Wdv2ybW9BA

— Zullie (@ZullieTheWitch) October 13, 2022