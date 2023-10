Armored Core 6: Offenbar ein voller Erfolg – Synchronsprecher nennt Verkaufszahlen

Sollten die Angaben des japanischen Synchronsprechers Ryo Shimokawa den Tatsachen entsprechen, dann entwickelte sich From Softwares Mech-Shooter "Armored Core 6: Fires of Rubicon" innerhalb weniger Wochen zu einem kommerziellen Erfolg. Eine offizielle Bestätigung der genannten Zahlen steht allerdings noch aus.

Ende August veröffentlichten die „Dark Souls“- und „Elden Ring“-Macher von From Software mit „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ihr neuestes Projekt für die Konsolen und den PC.

Obwohl der Mech-Shooter sowohl von den Kritikern als auch der Gaming-Community sehr positiv aufgenommen wurde, ließen handfeste Verkaufszahlen bisher auf sich warten. Diese könnte uns der japanische Synchronsprecher Ryo Shimokawa geliefert haben, der in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ in der Rolle von „Pater (V.VIII)“ zu hören ist und in einem aktuellen Livestream davon sprach, dass der Mech-Shooter weltweit etwa 2,8 Millionen Mal verkauft wurde.

Woher Shimokawa seine Informationen bezogen hat, verriet der Synchronsprecher nicht. Hinzukommt, dass die von ihm genannten Verkaufszahlen bisher weder von Bandai Namco Entertainment noch von From Software bestätigt wurden.

Bandai Namco hofft auf den Elden Ring-Effekt

Kurz nach dem Release von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ Ende August wies Arnaud Muller, der CEO der europäischen Niederlassung von Bandai Namco Entertainment, darauf hin, dass sein Unternehmen darauf baut, dass der Erfolg von „Elden Ring“ die Spiele von From Software einer breiteren Masse schmackhaft machte. Eine Entwicklung, die sich positiv auf die Verkaufszahlen des neuen „Armored Core“-Ablegers auswirken soll.

„Dank Elden Ring ist From Software zu einem Siegel, einer Garantie für Qualität geworden. Und dann werden die Leute sehen, dass die Metacritic-Bewertung dieses Spiels großartig ist, dass es herausfordernd, aber sehr lohnend ist, und sie werden sagen: ‚Ich möchte dieses Spiel ausprobieren‘“, führte Muller aus.

„Für die Franchise ist das ein großer Schritt nach vorne. Wir werden nicht in der Lage sein, die Zahlen von Elden Ring zu erreichen, aber wir werden bei Weitem das übertreffen, was die bisherigen Armored Core-Spiele erreicht haben“, ergänzte der CEO von Bandai Namco Entertainment Europe.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. Unser ausführlicher Test geht detailliert auf die Stärken des Mech-Shooters ein und verrät, warum Genre-Fans definitiv einen genaueren Blick riskieren sollten.

