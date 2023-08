Armored Core 6: Mech-Shooter profitiert laut Bandai Namco vom Erfolg von Elden Ring

In der vergangenen Woche wurde "Armored Core 6: Fires of Rubicon" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Geht es nach Bandai Namco Entertainment, dann werden die Verkaufszahlen des Mech-Shooters vom Erfolg von "Elden Ring" profitieren.

Mit „Elden Ring“ veröffentlichten die „Dark Souls“-Macher von From Software im vergangenen Jahr ihren bisher erfolgreichsten Titel. Mehr als 20 Millionen Mal wurde das Rollenspiel weltweit verkauft.

Ein beeindruckender Erfolg, von dem laut Bandai Namco Entertainment auch die Verkaufszahlen des frisch veröffentlichten Mech-Shooters „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ profitieren werden. Diesen Standpunkt vertritt zumindest Arnaud Muller, der CEO der europäischen Niederlassung des Publishers.

Auch wenn die Verantwortlichen natürlich nicht erwarten, dass sich „Fires of Rubicon“ plötzlich zu einem ähnlich erfolgreichen Titel wie „Elden Ring“ aufschwingt, sorgte das Fantasy-Rollenspiel zumindest dafür, dass mehr und mehr Spielerinnen beziehungsweise Spieler auf die Titel von From Software aufmerksam werden.

Muller spricht von einer großen Chance

„Dies ist eine Gelegenheit für uns, das Publikum der Armored Core-Spiele deutlich zu erweitern“, führte Muller im Interview mit GamesIndustry.biz aus. „Meine Ambitionen bewegen sich nicht auf dem Niveau von Elden Ring, aber unsere Ambitionen sind weitaus größer als bei den bisherigen Armored Core-Spielen.“

„Dank Elden Ring ist From Software zu einem Siegel, einer Garantie für Qualität geworden. Und dann werden die Leute sehen, dass die Metacritic-Bewertung dieses Spiels großartig ist, dass es herausfordernd, aber sehr lohnend ist, und sie werden sagen: ‚Ich möchte dieses Spiel ausprobieren‘.“

„Für die Franchise ist das ein großer Schritt nach vorne“, ergänzte Muller. „Wir werden nicht in der Lage sein, die Zahlen von Elden Ring zu erreichen, aber wir werden bei Weitem das übertreffen, was die bisherigen Armored Core-Spiele erreicht haben.“

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich. In unserem ausführlichen Test verraten wir euch, warum auch das neueste Werk aus dem Hause From Software einen genaueren Blick wert ist.

