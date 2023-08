Armored Core 6: Test-Wertungen und Metascore – Das sagt die Fachpresse

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kommt am Freitag für Konsolen und PC in den Handel. Zuvor verraten die Tests, ob der Kauf des FromSoftware-Titels lohnt.

Auf Metacritic wurden bisher rund 30 Reviews zusammengetragen. Sie sorgten für einen Metascore von 88. Damit ist „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ sicherlich nicht der bestbewertete Titel des Jahres, aber durchaus ein solides Erlebnis.

Das sagt die Fachpresse

Gamingbolt schreibt: „Die einzigartige Missionsstruktur, die zum Experimentieren einlädt, gepaart mit einem irrsinnigen Maß an Anpassungsmöglichkeiten, ist eines der größten Highlights des Spiels. Und obwohl die Geschichte einige Zeit braucht, um in Gang zu kommen, fühlen sich dank der abwechslungsreichen Ziele und des hervorragenden Begegnungsdesigns keine zwei Missionen wirklich gleich an.“

Ähnlich begeistert ist Screenrant: „Armored Core 6 ist eines der besten Mech-Spiele, die ich seit Jahren erlebt habe, und ich werde es wohl noch mindestens zwei weitere Male durchspielen. Die Geschichte von Rubicon und wie deine Entscheidungen als Söldner sie beeinflussen, ist meine Lieblingsgeschichte in diesem Jahr.“

Auch IGN konnte eine Kaufempfehlung aussprechen: „Die hervorragenden Anpassungsmöglichkeiten von Armored Core 6: Fires of Rubicon fließen in die exzellenten Mecha-Kämpfe ein. Und das Ergebnis sind herausfordernde Kampfrätsel, die meine Aufmerksamkeit während der gesamten 15-stündigen Kampagne und darüber hinaus aufrechterhalten haben.“

Allerdings gab es auch kritische Stimmen. So schreibt Push Square: „Ein paar gute Bosskämpfe und eine grundsolide Leistung auf der PS5 machen das Spiel zu einem lohnenden Erlebnis, aber Armored Core 6: Fires of Rubicon wird nicht als Klassiker in die Geschichte eingehen, so wie es andere FromSoftware-Titel in den letzten zehn Jahren getan haben.“

Auch wir haben uns „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ vor dem Launch angeschaut. Im Fazit unseres Tests kam Sven zu dem Schluss: „Insbesondere die Fülle an Anpassungsmöglichkeiten hat mich im Laufe des Tests immer wieder schlichtweg umgehauen und ich habe Stunden damit verbracht, meinen Mech bis ins kleinste Detail, von den wuchtigen Schultergeschützen bis hin zum Energiechip, an meine spielerischen Vorlieben anzupassen.“

Test-Wertungen in der Übersicht (Auswahl):

Gameshub – 100

Inverse – 100

PLAY3.DE – 90

Screen Rant – 90

Shacknews – 90

Destructoid – 90

PSU – 85

WCCFTECH – 85

GameSpew – 80

Push Square – 70

Falls euch die Wertungen überzeugen: Vorbestellungen von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ sind weiterhin möglich, unter anderem als Day One-Edition für 69,99 Euro*. Soll es hingegen die Collector’s Edition sein, sind 249,99 Euro* zu bezahlen. Im PlayStation Store kann für 79,99 Euro eine Deluxe Edition erworben werden.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kommt am 25. August 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam in den Handel.

