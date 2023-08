Armored Core 6: Framerates und Auflösungen auf PS5 und Xbox Series X/S aufgelistet

„Armored Core 6“ kommt in dieser Woche für Konsolen und PC auf den Markt. Während die Systemanforderungen für den Rechenknecht schon seit Wochen bekannt sind, ließen der Entwickler FromSoftware und der Publisher Bandai Namco eine Übersicht über die technischen Eckdaten der Konsolenversionen folgen.

Demnach bringt es „Armored Core 6“ auf den Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X auf eine Auflösung von bis zu 4K bei einer Framerate von bis zu 60 FPS. Raytracing wiederum wird zwar unterstützt, allerdings nur in einem Bereich des Spiels.

Framerates und Auflösungen in der Übersicht

PlayStation 5

Maximale Auflösung: Bis zu 3840 x 2160

Bildrate: Bis zu 60 FPS

Raytracing: Unterstützt (nur Garage)

PlayStation 4 Pro

Maximale Auflösung: Bis zu 3200 x 1800

Bildrate: Bis zu 30 FPS

PlayStation 4

Maximale Auflösung: Bis zu 1920 x 1080

Bildrate: Bis zu 30 FPS

Xbox Series X

Maximale Auflösung: Bis zu 3840 x 2160

Bildrate: Bis zu 60 FPS

Raytracing: Unterstützt (nur Garage)

Xbox Series S

Maximale Auflösung: Bis zu 2560 x 1440

Bildrate: Bis zu 60 FPS

Raytracing: Unterstützt (nur Garage)

Xbox One X

Maximale Auflösung: Bis zu 3840 x 2160

Bildrate: Bis zu 30 FPS

Xbox One

Maximale Auflösung: Bis zu 1600 x 900

Bildrate: Bis zu 30 FPS

Spieler, die hingegen an den PC-Systemanforderungen interessiert sind, werden auf dieser Seite fündig. Wird das Raytracing deaktiviert, geht es mit einem Intel Core i7-4790K oder einer vergleichbaren CPU los. Im Fall der Grafikkarte sollten es mindestens eine GeForce GTX 1650 oder eine Radeon RX 480 sein. Ebenfalls gelten 12 GB RAM als Voraussetzung. Raytracing-Spielern wird ein Intel Core i7-7700 oder eine vergleichbare CPU und eine Grafikkarte der Größenordnung RTX 2070 empfohlen.

„Armored Core 6“ kann unter anderem bei Amazon vorbestellt werden, wo für die Day-One-Edition der PS5-Fassung 69,99 Euro fällig werden. Weiterhin erhältlich ist ebenfalls die Collector’s Edition samt Figur, die für 249,99 Euro den Besitzer wechselt. Im PlayStation Store kann wiederum eine Deluxe Edition gekauft werden, die 79,99 Euro kostet.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint am 25. August 2023, also am kommenden Freitag, für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Im Vorfeld gehen die Tests an den Start.

