Armored Core 6: PvP, Missions-Gameplay und mehr im Showcase

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" zeigt sich kurz vor dem Launch in einem Stream, in dem unter anderem PvP-Elemente und das Missions-Gameplay vorgestellt werden sollen.

FromSoftwares „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ steht kurz vor der Veröffentlichung. Der Launch erfolgt in der Gamescom-Woche und somit schon in wenigen Tagen. Spieler, die sich zuvor in Stimmung bringen möchten, können in der kommenden Nacht einen Showcase verfolgen.

Für das deutsche Publikum ist der Startzeitpunkt eher ungünstig gewählt. Denn los geht es in der Nacht vom 18. auf den 19. August 2023 um 1 Uhr. Da der Showcase im Anschluss als Aufzeichnung vorliegt, kann er auch ganz gemütlich am morgigen Samstag nachgeholt werden.

Armored Core 6 im Livestream

Eingehen möchte FromSoftware während der Veranstaltung auf die Geschichte, die PvP-Elemente und das Missions-Gameplay. Angeschaut werden können der Stream und die anschließende Aufzeichnung nachfolgend:

Die Geschichte von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ spielt auf Rubicon 3, einem Planeten, der vor langer Zeit von einer beispiellosen Katastrophe heimgesucht wurde. Dabei handelt es sich um die Feuer von Ebis, die auf das seltene Material Coral zurückzuführen sind. Mehrere Jahrzehnte später ist Coral wieder aufgetaucht, und verschiedene Megakonzerne und Fraktionen kämpfen darum.

Spieler schlüpfen dabei in die Rolle eines Söldners namens C4-621, der mit Walters Gruppe zusammenarbeitet und verschiedene, gefährliche Aufträge annimmt. Zum PvP wurden bisher nur wenige Informationen geteilt, abgesehen davon, dass wohl zwei bis sechs Spieler unterstützt werden. Der bevorstehende Stream dürfte daher einige interessante Informationen zutage bringen.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint am 25. August 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Vorbestellungen werden unter anderem bei Amazon* entgegengenommen.

