Armored Core 6: Grafik zu altbacken? Großer Streamer verteidigt From Software

Der Streamer Asmongold ging vor ein paar Tagen auf die kritisierte Grafik von "Armored Core VI: Fires of Rubicon" ein. Dabei schilderte er seinen Standpunkt, warum die visuelle Qualität längst nicht alles ist.

Die beste Grafik hat "Armored Core VI: Fires of Rubicon" definitiv nicht.

Spielerisch hat der kommende „Armored Core“-Ableger einiges zu bieten: Explosive Mech-Gefechte mit reichlich Effekten, Imposante Bossgegner und zahllose Anpassungsmöglichkeiten für euren Kampfroboter.

In technischer Hinsicht hätten viele Fans wiederum etwas mehr erwartet. Denn wie bei den vergangenen Souls-Ablegern „Elden Ring“, „Sekiro: Shadows Die Twice“ und „Dark Souls III“ kommt die hauseigene Engine zum Einsatz. Eine Engine, die ihre besten Tage mittlerweile hinter sich hat.

Demnach kritisieren im Netz eine Menge Spieler die etwas veraltete Grafik des Mech-Shooters. Und auch der YouTuber FextraLife macht in seinem HandsOn-Video klar, dass er mit der Optik nicht zufrieden ist. Dem Streamer Asmongold ist das nicht entgangen, weshalb er dazu kürzlich einige Worte verlor. Er nimmt hierbei From Software klar in Schutz.

So viel mehr als nur Grafik

„Sie machen so viele gute Dinge in ihren Spielen, und Grafik ist nicht alles“, so Asmongold.

Einer seiner Gründe, warum die Grafik in diesem Fall nicht so wichtig sei: Mech-Spiele waren in den vergangenen Jahren wenig gefragt, weshalb From Software hier kaum Konkurrenz habe. Daher können sie selbst bestimmen, worauf der Fokus liegt. Darüber hinaus gehe es nicht nur um die Grafikqualität, sondern auch den -Stil und das allgemeine Design.

Zudem sei gutes Gameplay immer wichtiger als der grafische Aspekt. An dieser Stelle weist er auf die erfolgreichsten Spiele auf Twitch hin, worunter sich Titel wie „Grand Theft Auto V“, „Fortnite“ und „League of Legends“ befinden. Sie alle sind keine Grafik-Kracher, aber doch höchst beliebt. Allerdings handelt es sich hierbei um Multiplayer-Spiele mit einem starken Community-Faktor.

Auch wenn einige Fans unzufrieden sind, erhält „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ auf der anderen Seite jede Menge Zuspruch. So lautet das meistgelikte Kommentar unter Asmongolds Video: „Art Direction und Design sind viel wichtiger als Grafiken und Armored Core hat es in dieser Hinsicht geschafft.“

Wie gut das neue „Armored Core“ letztendlich sein wird, erfahren wir am 25. August. Versorgt werden die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und der PC.

