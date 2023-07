Armored Core 6: 12 Minuten Gameplay aus der Mech-Action

Während der Launch von "Amored Core 6: Fires of Rubicon" nur noch rund vier Wochen auf sich warten lässt, möchten die Entwickler von FromSoftware den Fans noch einmal den Mund wässrig machen. Für den 24. Juli 2023 ist eine umfangreiche Gameplay-Präsentation geplant, die in dieser Meldung gestartet werden kann.

Update: Das Gameplay-Video zu „Amored Core 6: Fires of Rubicon“ steht inzwischen zur Ansicht bereit und kann unterhalb dieser Zeilen gestartet werden. Es gewährt einen Einblick in die Action, die weitläufigen Level und herausfordernden Kämpfe.

Ursprüngliche Meldung vom 24. Juli 2023: Nachdem FromSoftware mit „Elden Ring“ einen Megahit landen konnte, geht es mit „Amored Core 6: Fires of Rubicon“ thematisch in eine andere Richtung. Mit dem Titel erwartet die Spieler kein Rollenspiel. Stattdessen steuern sie in ausgiebigen Kämpfen stählerne Mechs. Neue Einblicke in die kommende Action liefert schon morgen eine weitere Gameplay-Präsentation.

So gab FromSoftware auf Twitter bekannt, dass am 25. Juli 2023 ab 16 Uhr eine zwölfminütige Gameplay-Präsentation ausgestrahlt wird. Weitere Informationen wurden nicht genannt, sodass unklar ist, was genau der Entwickler in petto hat.

Wird der PvP-Multiplayer vorgestellt?

Es ist denkbar, dass während des Livestreams mehr über den PvP-Multiplayer des Spiels verraten wird. Erst kürzlich sickerte durch, dass dieser zwei bis sechs Spieler und zusätzlich drei Zuschauer unterstützt. Diese Zahlen ließen sich der japanischen Hülle des Spiels entnehmen, sofern sich die Entdeckung tatsächlich als echt herausstellt.

Ebenfalls ist es möglich, dass während des Livestreams einmal mehr die Kampagne von „Amored Core 6: Fires of Rubicon“ vorgestellt wird. In weniger als 24 Stunden werden wir Gewissheit haben. Gestartet werden kann der Stream direkt unterhalb dieser Zeilen.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wurde im vergangenen Jahr im Zuge der Game Awards angekündigt und markiert die Rückkehr der Serie, die seit 2012 inaktiv war. Im neuen FromSoftware-Titel bauen Spieler ihren Mech aus den unterschiedlichsten Teilen und Waffen zusammen, um frei durch Missionsschauplätze zu fliegen und sich mithilfe von Nah- und Fernwaffen gegen ebenfalls schwer bewaffnete Gegner zur Wehr zu setzen.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Während der Veröffentlichung wird das Spiel auch Teil von Bandai Namcos Gamescom-Lineup sein. Nachfolgend ist der Stream eingebettet:

