Armored Core 6: Unterscheidet sich in diesem Aspekt von den Soulslikes – Weitere Details

In dieser Woche fiel das Preview-Embargo zu "Armored Core 6: Fires of Rubicon". Dies führte unter anderem dazu, dass uns neue Details zur spielerischen Umsetzung von From Softwares Mech-Action erreichten.

Am gestrigen Mittwoch Nachmittag wurde der internationalen Spielepresse die Möglichkeit geboten, ihre Eindrücke zur kommenden Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ unter die Leser zu bringen. Unsere Vorschau zum neuesten Ableger der „Armored Core“-Reihe findet ihr hier.

Ergänzend zur Veröffentlichung des neuesten Gameplays und Previews wurden auch frische Details zum nächsten großen Projekt von From Software in Umlauf gebracht. Diese drehen sich zum einen um die Tode der Spielerinnen und Spieler, die nicht ganz so hart bestraft werden wie in den Soulslike-Titeln des japanischen Studios.

Während bei einem Tod in „Dark Souls“ oder „Bloodborne“ beispielsweise die Seelen verloren gehen können, wenn euer Held stirbt, bevor er die Seelen wieder einsammeln kann, wird in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ komplett auf Maßnahmen dieser Art verzichtet.

Checkpoints innerhalb von Missionen bestätigt

Alle Einheiten der Ingame-Währung, die von euch gesammelt werden, bleiben auch nach einem Bildschirmtod erhalten. Ein weiteres Element, das euch das Leben in den Missionen etwas leichter macht, sind regelmäßig eingestreute Checkpoints, an denen ihr eure Mission nach einem Tod fortsetzen könnt.

An den Checkpoints wird es auch möglich sein, die eigenen Mechs zu überarbeiten, indem ihr beispielsweise Teile austauscht. Dadurch kann die eigene Strategie selbst in einer laufenden Mission neu ausgerichtet werden. Bezüglich des Gameplays wird ergänzt, dass dieses deutlich schneller ausfällt als in den Soulslike-Titeln von From Software.

Beispielsweise wird es in „Armored Core 6“ möglich sein, zu sprinten oder Triebwerke zu aktivieren, mit denen größere Distanzen schnell überwunden werden können. Ein weiteres wichtiges Element im Kampf ist der schnelle Wechsel zwischen dem Fernkampf mit Raketen oder Gewehren und dem Nahkampf.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

