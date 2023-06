Armored Core 6: Keine Open World, um der Reihe treu zu bleiben

Weil sich "Armored Core VI: Fires of Rubicon" nicht wie "Elden Ring" anfühlen soll, entschied sich das Team nach reiflicher Überlegung gegen eine offene Spielwelt.

"Armored Core VI: Fires of Rubicon" bleibt der Serie treu.

Der kommende „Armored Core“-Ableger hätte durchaus eine offene Spielwelt kriegen können. Doch nach einer ausgiebigen Diskussion entschied sich das Team dazu, das Movement und die Erkundung nicht in den Fokus zu stellen. So ist es bereits bei den Soulsborne-Spielen und vor allem „Elden Ring“ der Fall gewesen.

Um den Charme der Serie aufrechtzuerhalten, habe sich das Entwicklerteam letztendlich für ein lineares Spielprinzip entschieden. Dabei ändert sich je nach Aufbau das Bewegungsverhalten eures Mech-Roboters, was den Verlauf des Spiels beeinflusst.

Sowohl die Individualisierung als auch das Zusammenbauen von Teilen soll eine größere Rolle als zuvor spielen. Dadurch ist der Spieler in der Lage, für jede Situation den perfekten Kampfroboter zu erschaffen.

Zumindest eines hat das Game mit „Dark Souls“ und Co. gemeinsam: Die knallharten Bosskämpfe, die auch hier das Highlight darstellen sollen.

Aufwendig gestaltete Maps

Das Gameplay läuft missionsbasiert ab. Zudem soll jede Map detailliert ausfallen und sich durch eine hohe Qualität auszeichnen. Die Entwickler sind davon jedenfalls überzeugt und glauben, ihr werdet viel Spaß dabei haben, jeden Winkel der Umgebung zu erkunden.

Weitere Meldungen zu „Armored Core VI: Fires of Rubicon“:

„Armored Core VI: Fires of Rubicon“ kommt am 25. August dieses Jahres auf die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Für 69,99 Euro könnt ihr den Mech-Shooter vorbestellen. Wesentlich kostspieliger ist die Premium Collector’s Edition, die 450 Euro kostet.

Quelle: Exputer

Weitere Meldungen zu Armored Core 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren