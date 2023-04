Armored Core 6: Mehrere Enden bestätigt – Details zur Arena und neuen Kampfmechaniken

Zum Abschluss der Woche wurden weitere Details zur Mech-Action "Armored Core 6: Fires of Rubicon" genannt. So wurden in einem Interview mit dem PlayStation Blog sowohl mehrere Enden als auch die Rückkehr des Arena-Modus bestätigt.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" erscheint im Sommer.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins nannten die Entwickler von From Software im Interview mit dem offiziellen PlayStation Blog weitere Details zur kommenden Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“.

Wie Game-Director Masaru Yamamura zum einen verriet, dürfen sich langjährige Fans der Reihe über eine Rückkehr des Arena-Modus freuen. In den Arenen von „Armored Core“ ist es möglich, eine Reihe von Kämpfen gegen eine Vielzahl speziell angepasster Mechs zu bestreiten und die Durchschlagskraft eures Kampfroboters unter Beweis zu stellen.

„Im Spiel sind eine Menge unterschiedlicher AC-Frames und viele bunte Charaktere für den Kampf in der Arena verfügbar, und wir hoffen, dass Spieler sich jedem einzelnen von ihnen entgegenstellen und sich an die Spitze der Rangliste hocharbeiten wollen. Ihr könnt sogar der echten Version dieser Gegner auf Missionen begegnen“, führte Yamamura hier aus.

Was hat es mit dem Assault-Boost auf sich?

Auch über das Kampfsystem von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ verlor der Game-Director ein paar Worte und stellte uns mit dem Assault-Boost eine wichtige Mechanik im Kampf vor. Diese versetzt euch laut Yamamura in die Lage, den Abstand zwischen euch und Gegnern zu verringern oder auch über große Distanzen nahtlos in den Nahkampf zu wechseln.

„Stellt euch vor, ihr feuert Projektile ab, während ihr Assault Boost aktiviert habt. Sobald der Gegner durch den Projektilangriff ins Schwanken gerät, könnt ihr den Abstand mit eurer Impulsklinge überbrücken und einen Nahkampfangriff anschließen“, heißt es weiter. Eine weitere wichtige Mechanik ist das sogenannte Taumeln. Wenn ein Mech mehrere Treffer hintereinander erleidet, gerät er ins Taumeln und ist deutlich verwundbarer, als es im Normalzustand der Fall ist.

„Sowohl aneinandergereihte Treffer als auch schwere Schläge verursachen Taumelschaden, was euch dazu motivieren soll, Druck auf den Gegner aufzubauen. Der Schaden, der der Gleichgewichtsanzeige eines Gegners zugefügt wird, unterscheidet sich von Waffe zu Waffe“, führte Yamamura aus und ergänzte, dass sich die Spielgeschwindigkeit des neuen Ablegers irgendwo zwischen „Armored Core 3“ und „Armored Core 5“ einpendeln wird.

Als Highlight vom „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ bezeichnete der Game-Director neben dem Kampfsystem vor allem die fordernden Bosskämpfe, die schnelle Reaktionen und eine strategische Vorgehensweise gleichermaßen voraussetzen. Geboten werden Duelle gegen riesige Kampfhubschrauber, schwer bewaffnete mobile Geschütztürme oder unbemannte Abrissmaschinen, die darauf programmiert sind, wahllos Eindringlinge zu zermalmen

Das komplette und sehr umfangreiche Special, in dem Yamamura auch mehrere Enden für die Kampagne bestätigte, findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

