Armored Core 6: Premium Collector’s Edition kostet euch 450 Euro

Bandai Namco Entertainment und From Software hatten am heutigen Nachmittag den offiziellen Erscheinungstermin zum kommenden Mecha-Actionspiel „Armored Core VI: Fires of Rubicon“ bekanntgegeben. Ab dem 25. August 2023 wird das Abenteuer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC erhältlich sein. Zudem werden PlayStation Free Upgrade und Xbox Smart Delivery unterstützt.

Allerdings wird Bandai Namco Entertainment nicht nur eine Standard Edition auf den Markt bringen. Wer richtig viel Geld in die Hand nehmen möchte, kann sich entweder die Collector’s Edition für 249,99 Euro oder die Premium Collector’s Edition für 449,99 Euro nach Hause holen. Doch was erwartet euch in diesen Editionen?

Collector’s Edition

1 Exemplar von Armored Core VI: Fires of Rubicon

19 cm große Figur eines Armored Core

Exklusives Steelbook mit Original-Illustrationen

Digitaler Soundtrack

40-seitiger Hardcover Bildband in Englisch

4 Anstecknadeln mit Emblemmustern aus dem Spiel

45 Aufkleber

3 exklusive Kunstkarten in Größe 130 x 165 mm

Exklusives Poster in Größe 390 x 330 mm

Premium Collector’s Edition

1 Exemplar von Armored Core VI: Fires of Rubicon

32 cm große Garage zum Parken des Armored Core

19 cm große Figur eines Armored Core

Exklusives Steelbook mit Original-Illustrationen

Digitaler Soundtrack

40-seitiger Hardcover Bildband in Englisch

4 Anstecknadeln mit Emblemmustern aus dem Spiel

45 Aufkleber

3 exklusive Kunstkarten in Größe 130 x 165 mm

Exklusives Poster in Größe 390 x 330 mm

Selbstverständlich kann man sich auch eine Launch Edition sichern, die ebenfalls die Sticker, die Kunstkarten sowie das Poster enthalten wird. Diese wird auch lediglich 69,99 Euro kosten.

Alle Editionen werden auch einen Vorbestellerbonus erhalten. Dieser beinhaltet das Teileset „MELANDER C3“, ein Emblem sowie einen exklusiven AC-Sticker. Sowohl das Teileset als auch das Emblem kann man ebenfalls durch das normale Voranschreiten im Spielverlauf freischalten.

Für welche Edition würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr auf Rubicon 3 als Söldner in den Krieg der Konzerne und anderer Fraktionen einsteigen wollt? Verratet es uns in den Kommentaren!

