Armored Core 6: Wie viele Spieler unterstützt der Multiplayer-Modus?

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird Spielern zwar nicht die Möglichkeit geben, sich gemeinsam in einem Koop-Modus durch die Kampagne zu arbeiten. PvP-Schlachten können Käufer des Titels aber durchaus erwarten, wie vor längerer Zeit bestätigt wurde.

Doch trotz der Erwähnung der kompetitiven Herausforderungen gaben FromSoftware und Bandai Namco bisher kaum Informationen zu den PvP-Herausforderungen preis. In diese Lücke sprang die in Japan aufgetauchte Produktverpackung, die auf der Rückseite Angaben zur Spielerzahl im Multiplayer-Kampf macht.

Bis zu sechs Spieler

Demnach können in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ zwei bis sechs Spieler an den Schlachten teilnehmen, wobei 3-vs-3-Kämpfe besonders hoch in der Gunst der Spieler zu stehen scheinen. Ebenfalls lässt sich der noch unbestätigten Hülle entnehmen, dass sich bis zu drei Zuschauer hinzugesellen können.

Sollten sich die Angaben bestätigen, wäre es nur ein kleiner Teil der Informationen, die sich auf den Mehrspieler-Modus beziehen und weitgehend offen sind. Daher bleibt zu hoffen, dass FromSoftware und Bandai Namco eher früher als später offizielle Details herausgeben werden. Da der Launch von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ nur noch wenige Wochen entfernt ist, bleibt ohnehin nicht mehr viel Zeit.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ kann bei Amazon als Launch-Edition vorbestellt werden. Sie schlägt mit 69,99 Euro* zu Buche. Spieler, die deutlich mehr ausgeben können und wollen, greifen zur Collector’s Edition, die für 249,99 Euro* zu haben ist. Neben weiteren Zusatzinhalten wie Sticker, dem Soundtrack und Pinbadges enthält sie eine 19 Zentimeter große Figur.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC auf den Markt gebracht. Weitere Details zum Spiel sollen kurz vor der Veröffentlichung des Titels, die während der Gamescom im nächsten Monat erfolgen wird, herausgegeben werden.

