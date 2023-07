Armored Core 6: Spektakulärer Story-Trailer stimmt auf Mech-Action ein

Der neueste Trailer zum bald erscheinenden "Armored Core"-Ableger ist der Story gewidmet. Was genau ihr mit eurem Kampfroboter erleben werdet, zeigen die cinematischen Sequenzen.

Rund einen Monat vor dem Release hat Bandai Namco einen weiteren Trailer bereitgestellt. Diesmal gibt’s kein Gameplay zu sehen, sondern ausschließlich cinematische Szenen. Damit möchte euch der Publisher die Story näherbringen. Genauer beschrieben geht es hier um die Vorgeschichte des Mech-Shooters.

Ein gnadenloser Kampf um Coral

Bisher wissen wir über die Handlung: Auf dem abgelegten Planeten Rubicon 3 entdecken Menschen eine mysteriöse Substanz namens Coral. Bedauerlicherweise brachte sie die Menschheit nicht voran, sondern löste eine interstellare Katastrophe aus. Als 50 Jahre später auf dem längst verwüsteten Planeten erneut Coral gesichtet wird, entfacht ein verheerender Krieg.

An diesem Krieg wirkt ihr selbst als unabhängiger Söldner mit. Ihr steuert einen Mech, der sich gänzlich nach euren Vorstellungen anpassen lässt. Probiert dabei fleißig aus, um den für euch idealen Build zu finden. Denn gerade die Bosskämpfe werden euch einiges abverlangen – auch wenn ihr nicht mit einem Soulslike rechnen solltet.

In missionsbasierten Leveln müsst ihr euer Können unter Beweis stellen. Auf eine offene Spielwelt hat From Software verzichtet, um der Reihe treu zu bleiben.

„Also, Pilot C4-621, sind Sie bereit, sich an die Arbeit auf Rubicon zu machen?“, lautet die Frage am Ende des Trailers. Schaut euch das Video jetzt an, um diese Frage für euch zu beantworten.

Die Veröffentlichung findet am 25. August dieses Jahres für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC via Steam statt. Wer vorbestellen möchte, kann das für 69,99 Euro tun. Darüber hinaus steht noch eine Deluxe Edition und eine besonders kostspielige Sammleredition zur Auswahl.

