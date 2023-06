Armored Core 6: Alterseinstufung gibt Hinweis auf fiktionalen Drogenkrieg

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ hat in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Alterseinstufung verpasst bekommen. Die Einstufung gibt Hinweise darauf, dass Gewalt, Schimpfwörter und Drogen im Spiel auftauchen werden.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ist laut der amerikanischen ESRB für Teenager geeignet.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ soll Ende August für diverse Plattformen erscheinen. So wie es scheint, verläuft die Vorbereitung für den Release nach Plan. Denn die amerikanische Bewertungsplattform für die Alterseinstufung von Videospielen hat den Titel nun unter die Lupe genommen und bewertet.

Demnach hat die ESRB dem Spiel ein „T“ für „Teen“ gegeben, was dafür spricht, dass das Spiel sowohl für Teenager ab 13 Jahren als auch für Erwachsene geeignet ist.

Hinweise auf Gewalt, Drogen und Schimpfwörter

„Armored Core 6“ ist erst ab 13 Jahren freigegeben, weil das Spiel fiktionale Drogen, Schimpfwörter und Gewalt enthält. Von der ESRB heißt es, dass wir mit den Maschinengewehren, Raketenwerfern und Nahkampfangriffen der Mechs andere Gegner zerstören, woher wohl die Gewalt rühren dürfte.

Außerdem sind Anspielungen auf eine fiktive Droge enthalten. Die ESRB nennt einige Zitate, in denen die Anspielungen vorkommen:

Die Dosers sind in einen Machtkampf um den Drogenhandel in Coral verwickelt.

Niemand wird davon high.

Du musst Rubicons Segen roh nehmen… Trifft dein Gehirn mit einem Knall und einem Zischen.

Außerdem kommt das Wort „Shit“ im Spiel vor, weshalb ihr euch überlegen solltet, ob ihr den Titel vor euren Verwandten oder Kindern spielen wollt. Das allein gibt uns keinen Einblick in das neue Spiel von FromSoftware, doch die obigen Zitate lassen einiges von der Story erahnen.

Außerdem gibt es einen kleinen Hinweis auf Crossplay: ESRB redet nämlich von miteinander interagierenden Usern und listet dann alle Plattformen auf, auf denen „Armored Core 6“ erscheint.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erscheint am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

