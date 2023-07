Armored Core 6: Mech-Action mit hoher Spielzeit und reichlich Wiederspielwert

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release der Mech-Action bestätigten die Entwickler von From Software weitere Details zu "Armored Core 6: Fires of Rubicon". Diese drehten sich um die Spielzeit sowie den Wiederspielwert des Titels.

"Armored Core 6: Fires of Rubicon" verspricht anspruchsvolle Mech-Action.

Im Rahmen eines Specials, das ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog findet, gingen die Entwickler von From Software ausführlich auf die im nächsten Monat erscheinende Mech-Action „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ ein. Dabei ging es nicht nur um die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten für eure Mechs.

Darüber hinaus wies das japanische Studio darauf hin, dass die Entwickler bei den Arbeiten am neuen „Armored Core“ das Ziel verfolgten, für reichlich Wiederspielwert zu sorgen. Beispielsweise wird es möglich sein, mit eigenen Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Ablauf der Handlung zu nehmen und so eines von mehreren unterschiedlichen Enden zu Gesicht zu bekommen.

Als Beispiel für die Taten und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Spielerinnen und Spieler nannte From Software eine Mission, in der ihr entweder die Stromversorgung eines Rebellen zerstören oder euch dazu entscheiden könnt, diesen direkt zu töten. Je nachdem, welche Wahl ihr in solchen Missionen trefft, entwickelt sich die Geschichte von „Armored Core 6“ auf unterschiedliche Art und Weise weiter. Beispielsweise indem auf andere Charaktere trefft.

Plant für die Kampagne reichlich Spielzeit ein

Ein Konzept, mit dem die Spielerinnen und Spieler dazu ermutigt werden sollen, die Kampagne der Mech-Action mehrfach in Angriff zu nehmen. Apropos Kampagne: Wie die Entwickler von From Software im Zuge von Anspiel-Sessions gegenüber mehreren Magazinen bestätigten, wird diese mit reichlich Spielzeit aufwarten und euch etwa 50 bis 60 Stunden beschäftigen. In wie weit mögliche Nebenmissionen oder optionale Herausforderung hier inbegriffen sind, bleibt allerdings abzuwarten.

Doch nicht nur die unterschiedlichen Enden der Kampagne sollen den Wiederspielwert von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ erhöhen. Ebenfalls geboten werden beispielsweise die PvP-Arenen, in denen ihr euer Können beziehungsweise die Durchschlagskraft eures Mechs mit denen anderer Spielerinnen und Spielern messen könnt. Hinzukommen weitere Modi, auf die jedoch nicht näher eingegangen wurde.

Stattdessen hieß es diesbezüglich nur: „Zusammen mit den Hauptmissionen bieten diese Modi einen hohen Wiederspielwert, wodurch ihr das Spiel auf eine neue Weise erleben, neuen Story-Pfaden folgen oder einfach mehr Geld einheimsen könnt, um euch das neue Bein-Set im Shop zu gönnen, das ihr unbedingt haben wolltet.“

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

