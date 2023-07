Armored Core 6: Mech-Anpassungen verändern das Spielgefühl grundlegend

Heute fiel das Preview-Embargo des kommenden Mech-Actionspiels „Armored Core 6: Fires of Rubicon“. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche weitere Details zu dem neuesten Abenteuer aus dem Hause From Software ans Tageslicht gekommen. Unter anderem sprachen die Entwickler über die Anpassungsmöglichkeiten für den Mech, die in der Reihe immer schon einen hohen Stellenwert hatten.

Wieviel ihr bastlelt, bleibt euch überlassen

Jedoch lassen es die Entwickler dieses Mal etwas entspannter angehen, sodass man nicht dauerhaft mit dem Feintuning beschäftigt sein wird. Stattdessen soll eine gute Balance zwischen Lieblingsausstattung und treuem Mech zu erwarten sein.

„Dies ist tatsächlich ein Gebiet, mit dem wir einiges an Zeit verbracht hatten, um eine Balance zu finden und herauszufinden, wo der perfekte Punkt ist. Wir möchten dem Zusammenstellen eine Menge Bedeutung beimessen, aber wir möchten nicht, dass sich alles nur um Zahlen und Minimal-Maxing dreht“, sagte Masaru Yamamura, der zuständige Game Director, gegenüber GameSpot. „Wir wollten, dass ein großer Teil davon das Spielgefühl beeinflusst, zum Beispiel wenn man die Beinarten wechselt, beeinflusst dies die Bewegung; wenn man die Waffen tauscht, beeinflusst es, wie man schießt und welchen Rückstoß man hat ─ solche Dinge.“

Im Weiteren hat From Software den Fokus auf den Söldneraspekt in „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ gelegt. Durch das ständige Anpassen des eigenen Mechs soll man das Gefühl vermittelt bekommen ein professioneller Auftragssoldat zu sein. Nichtsdestotrotz sollen aufmerksame Spieler stets in der Lage sein gegen die Gegner zu bestehen, insofern sie ihre Taktik inmitten des Gefechts anpassen können.

Demnach soll man auch mit wenigen Anpassungen durchaus seinen Spaß haben können, während sich auch Tüftler in ihrem Element wiederfinden werden. Schließlich sei das Zusammenstellen stets ein großer Bestandteil der Reihe gewesen. Letzten Endes liegt es an euch, wie tief ihr euch in die Anpassungen einarbeiten möchtet.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird am 25. August 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC erscheinen.

