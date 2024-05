Lords of the Fallen: Update 1.5.36 behebt Abstürze & verbessert die Performance – Changelog

Lords of the Fallen:

Mit dem Update 1.5.36 beheben die Entwickler von Hexworks erneut diverse Fehler, mit denen "Lords of the Fallen" bislang zu kämpfen hatte. Passend dazu wurde bekannt gegeben, dass das Rollenspiel den Weg in den Xbox Game Pass findet.

Auch mehr als ein halbes Jahr nach dem Release von „Lords of the Fallen“ bessern die Entwickler von Hexworks weiter nach. Nachdem das sogenannte „Master of Fate“-Update das RPG Ende April etwas leichter machte, steht ab sofort der nächste Patch bereit.

Dieser wurde unter der Versionsbezeichnung 1.5.36 veröffentlicht. Offiziellen Angaben zufolge behebt der Patch einen Fehler, der im Multiplayer von „Lords of the Fallen“ in vereinzelten Fällen zu Abstürzen führen konnte. Des Weiteren besserte Hexworks bei der Performance nach und nahm das Problem in Angriff, dass Gegenstände mitunter nicht wie vorgesehen von der Truhe ins Inventar verfrachtet werden konnten.

Welche Bugs dank des Updates 1.5.36 sonst noch der Vergangenheit angehören, verrät euch der offizielle Changelog.

Truhe:

Ein Problem wurde behoben, das User daran hinderte, Gegenstände von ihrer Truhe in ihr Inventar zu übertragen.

Umgebung:

Ein visueller Fehler, verursacht durch ein Schlammelement in der Nähe des Schreins von Adyr, wurde behoben.

Ein Problem wurde behoben, das es Usern ermöglichte, einem Invasionsgebiet zu entkommen, indem sie auf Umgebungsobjekte in der Nähe des Friedhofs beim Schrein von Adyr sprangen.

Performance:

Der Timer für die Shader-Kompilierung wurde auf 10 Minuten erhöht, um auf Hardware mit niedrigerer Leistung eine längere Shader-Kompilierung zu ermöglichen. Wir haben auch den Text zur Shader-Kompilierung aktualisiert, um anzudeuten, dass dieser Prozess bei jedem Spielstart stattfinden kann.

Abstürze:

Ein seltener Absturz, der unter speziellen Umständen bei Multiplayer-Invasionen auftreten konnte, wurde behoben.

Ergänzend zur Veröffentlichung des Updates 1.5.36 bestätigten CI Games und Hexworks die Gerüchte um die Aufnahme von „Lords of the Fallen“ in den Xbox Game Pass. Ab wann Abonnentinnen und Abonnenten von Microsofts Abo-Dienst Hand an das düstere Rollenspiel legen dürfen, ging aus der offiziellen Pressemitteilung leider nicht hervor.

Offen ist zudem, ob und wann auch PlayStation Plus mit „Lords of the Fallen“ versorgt werden könnte. Das Rollenspiel erschien im Oktober 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

