Lords of the Fallen: „Master of Fate“-Update macht euch das Abenteuer einfacher

Lords of the Fallen:

Für das Action-Rollenspiel "Lords of the Fallen" ist das umfangreiche "Master of Fate"-Update veröffentlicht worden. Mit diesem erhalten die Spieler einige Modifikatoren an die Hand, mit denen sie die Erfahrung ihren Wünschen anpassen können.

Im vergangenen Herbst hatten sich CI Games und Hexworks mit dem Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ an eine große Aufgabe gewagt. Nachdem das düstere Fantasy-Abenteuer zunächst mit technischen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hatte man eine Vielzahl an Updates veröffentlicht.

Nun berichten die Verantwortlichen, dass sie nach über 30 Updates seit Veröffentlichung endlich zum Abschluss der Post-Launch Roadmap von „Lords of the Fallen“ gekommen sind. Mit „Master of Fate“ wird das Spiel auf die Version 1.5 angehoben und mit dem „Advanced Game Modifier System“ ausgestattet.

Spielt Lords of the Fallen, wie ihr schon immer wolltet

Eine Masse an Verbesserungen bei der Performance, der Stabilität sowie der Optimierung wechselt sich im Wochentakt mit neuen Inhalten ab. Das „Master of Fate“-Update beinhaltet unter anderem folgende Anpassungen:

Bedeutende Performance-, Optimierung- und Stabilitätsverbesserungen

Ein rigoroses Balancing des Schwierigkeitsgrads, inklusive einer Verringerung der Mob-Dichte und einer Abschwächung von Fernkampfangriffen

Geteiltes Balancing für PvP und PvE

Besseres Matchmaking sowie stabilere Verbindungen im Multiplayer

Drei neue Questlines: Season of the Bleak, Trial of the Three Spirits, and Way of the Bucket

Neue Rüstungs- und Waffensets

Neue geheime Bosswaffen-Fähigkeiten

Verbesserung der Bosskämpfe durch zusätzliche Movesets und neuer KI

12 neue Zaubersprüche

Neue schwere Schläge, womit jede Waffenart fortan zwei einzigartige Finisher besitzt

Drei neue Projektile (Blutkotze, Explosivminen, Frostwürmer)

Quality of Life-Anpassungen: Inventarerweiterung, Zurücksetzen des Aussehens, Speicherfunktionalität, Gamepad-Neubindung

Allerdings steht der „Advanced Game Modifier“ im Mittelpunkt des „Master of Fate“-Updates. Damit könnt ihr eure Spielerfahrung in „Lords of the Fallen“ vollständig anpassen.

Es stehen sieben verschiedene Modifikatoren zur Verfügung, die die Spieler miteinander kombinieren können. Damit kann man das Spiel einfacher oder schwieriger machen. Unter anderem können die Feinde zufällig platziert werden. Die Mob-Dichte kann ebenfalls angepasst werden. Und zu guter Letzt darf eine Permadeath-Funktion natürlich auch nicht fehlen.

Somit könnt ihr euch ab sofort selbst eine Herausforderung zusammenstellen und das Action-Rollenspiel so erleben, wie ihr es euch wünscht. „Lords of the Fallen“ ist für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S sowie den PC erhältlich. Ein neuer Trailer stellt uns das „Master of Fate“-Update auch nochmal bildlich vor. Wem das nicht reicht, der kann in unserer Themenübersicht weitere Nachrichten entdecken.

