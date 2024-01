Death of the Fallen: Arbeitet Hexworks an einem Nachfolger zu Lords of the Fallen?

Death of the Fallen:

In dieser Woche sicherte sich der Publisher CI Games die Markenrechte an "Death of the Fallen". Spekuliert wird, dass wir es hier mit einem Nachfolger zu "Lords of the Fallen" zu tun haben, der sich bei Hexworks in der Entwicklung befindet.

Bereits vor einigen Wochen gab CI Games bekannt, dass die „Lords of the Fallen“-Entwickler von Hexworks mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen haben.

Abgesehen von der Tatsache, dass der Titel unter dem Codenamen „Project 3“ entsteht und sich erneut als ein Action-Rollenspiel verstehen wird, nannte der polnische Publisher bisher keine weiteren Details. Während CI Games zu „Project 3“ weiterhin schweigt, scheint sich aktuell abzuzeichnen, dass wir es hier möglicherweise mit einem Nachfolger zum 2023 veröffentlichten „Lords of the Fallen“ zu tun haben.

So sicherte sich CI Games am 3. Januar 2024 und somit in dieser Woche die Markenrechte an „Death of the Fallen“. Da eine offizielle Stellungnahme des Publishers noch aussteht, ist unklar, was sich hinter „Death of the Fallen“ im Detail versteckt.

Denkbar wären ein DLC zu „Lords of the Fallen“, ein Nachfolger zum erfolgreichen Rollenspiel oder ein Spin-off, das in der gleichen Welt angesiedelt ist.

Erfolgt der Release erst 2026?

Laut dem bekannten Leaker „Kurakasis“ wird es sich bei „Death of the Fallen“ in der Tat um einen Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ handeln. Weiter berichtet „Kurakasis“, dass das Sequel auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht und aller Voraussicht nach im Jahr 2026 für den PC und die Konsolen erscheint.

Des Weiteren spricht der Leaker von „ehrgeizigeren Gameplay-Optionen“. Diese könnten die Zielgruppe gegenüber „Lords of the Fallen“ noch einmal erweitern. Bei der Entwicklung des Nachfolgers soll Hexworks zudem von den Erfahrungen profitieren, die das Studio mit den Arbeiten an „Lords of the Fallen“ sammelte.

Bis eine offizielle Stellungnahme oder gar Ankündigung durch CI Games vorliegt, sollten die Gerüchte um einen möglichen Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Überraschend käme ein weiterer Titel allerdings nicht, da sich das düstere Action-Rollenspiel für CI Games zu einem vollen Erfolg entwickelte.

Zudem wies CI Games Ende November darauf hin, dass das bisher Erreichte lediglich der Start einer langen Reise sein wird. „Lords of The Fallen ist eine unserer wichtigsten Marken, die wir entwickeln möchten. Unser derzeit ehrgeiziges Ziel ist es, in den nächsten Jahren einen gemeldeten Nettoumsatz von 100 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf dieses Titels zu erzielen“, so CI Games-CEO Marek Tyminski.

„Lords of the Fallen“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

The future titles of CI Games with details (based on company public presentations, trademarks, job listings, and LinkedIn profiles):



🟪Codename: Project III

Sequel to Lords of The Fallen

Likely titled:



DEATH OF THE FALLEN



🟥Codename: Project Survive

New IP, open world… pic.twitter.com/tQFtWQW0aD — Kurakasis (@Kurakasis) January 5, 2024

