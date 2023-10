Lords of the Fallen: Erster Verkaufsmeilenstein geknackt und neues Update

Lords of the Fallen:

Eine Million Mal hat sich „Lords of the Fallen“ in den ersten zehn Tagen verkauft. Mit dieser Verkaufszahl zeigt sich CI Games absolut zufrieden.

Unter anderem äußerte sich Marek Tyminski zu diesem Erfolg. Es handelt sich hierbei um den Geschäftsführer des polnischen Spieleunternehmens.

„Lords of the Fallen ist das wichtigste und ehrgeizigste Spiel, das wir in unserer 20-jährigen Geschichte entwickelt haben, und das erste in unserer neuen, für die kommenden Jahre geplanten AAA-Pipeline von Spielen. Zu sehen, wie diese neue und innovative Version des Action-Rollenspiels in nur 10 Tagen eine Million Verkäufe erreicht hat, ist für alle bei HEXWORKS und CI Games eine Ehre“, so Tyminski.

Auch der Studio-Chef von Hexworks, dem zuständigen Entwicklerstudio, verlor einige Worte. Er bedankt sich bei allen Lampenträgern da draußen und weiß die engagierte Community des Spiels sehr zu schätzen.

„Es ist ihr unermüdlicher Einsatz, der diesen Erfolg möglich gemacht hat, und wir könnten nicht stolzer sein, ihn mit ihnen zu teilen“, schließt Saul Gascon ab.

Konsolen-Crossplay wieder aktiv

Im Übrigen haben die Entwickler heute einen neuen Patch herausgebracht. Damit ist das Crossplay zwischen PS5 und Xbox Series wieder aktiv. Bis sich Konsolen- und PC-Spieler wieder zusammenschließen können, dauert es wiederum noch bis Donnerstag.

Des Weiteren hat das Team Performance-Verbesserungen sowie Änderungen am „New Game+“-Modus vorgenommen. Zusätzlich wurde noch die Feinddichte verbessert, wodurch gegnerische Horden weniger überwältigend sind.

Seit dem 13. Oktober ist das Soulslike-RPG für die Current-Gen-Konsolen und den PC erhältlich. Im PlayStation Store beträgt der Preis 79,99 Euro.

