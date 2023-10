Lords of the Fallen: Produzent beschreibt Einsatz der immersiven PS5-Features

Lords of the Fallen:

Etwa drei Jahre lang hat Hexworks eifrig an „Lords of the Fallen“ gearbeitet. Nun ist der Release zum Greifen nah: Am 13. Oktober, also nächsten Freitag, kommt das Dark-Fantasy-RPG auf die PS5, Xbox Series X/S und PC.

Speziell auf der Sony-Konsole kommen natürlich die immersiven Funktionen des DualSense-Controllers zum Einsatz. Wie in anderen Spielen dieser Art konnte dank den adaptiven Triggern jeder Waffengruppe ein anderes Gefühl verliehen werden. Wegen den verschiedenen Einstellungsstufen sollt ihr die Waffe förmlich in euren Händen spüren können.

Das haptische Feedback ist ein „entscheidendes Werkzeug„, durch das ihr jeden leichten und schweren Angriff fühlen könnt. Zudem fühlt sich Fallschaden ganz anders an als Treffer von euren Gegnern. Erwähnenswert ist noch die übernatürliche Umbral-Lampe, die den rechten Teil eures Controllers sanft vibrieren lässt.

Audio-Details sorgen für mehr Tiefe

Neben dem Spielgefühl ist die Klangebene von Bedeutung. Durch den Lautsprecher des Controllers hört ihr jeden Schritt eures Kreuzritters – genau so wie die Waffen-Geräusche, wenn ihr jemanden angreift. Die vorher erwähnte Umbral-Lampe flüstert euch außerdem bestimmte Dinge zu.

Audio-Details dieser Art sollen dem Hörerlebnis eine zusätzliche Tiefe verschaffen. So scheinen die gewaltigen Aufgaben, die euch bevorstehen, nie weit entfernt zu sein.

Die SSD der Konsole spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Durch die hohe Geschwindigkeit konnte das Entwicklerteam die „Vision eines nahtlosen Übergangs zwischen zwei Welten“ verwirklichen.

Unter anderem im PlayStation Store könnt ihr „Lords of the Fallen“ für 69,99 Euro vorbestellen. Für zehn Euro mehr kriegt ihr die Deluxe Edition mit mehreren Zusatzinhalten. Darunter: Die Starterklasse dunkler Kreuzritter, ein 100-seitiges Artbook, den digitalen Soundtrack und eine Modellgalerie.

