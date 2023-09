Lords of the Fallen: Entwickler sorgen sich über Fülle an Soulslikes

Lords of the Fallen:

Wie soll ein Soulslike heute noch aus der Masse an Konkurrenzspielen herausstechen? In einem Interview sprachen die Entwickler des kommenden "Lords of the Fallen" darüber, dass sie über die Fülle der Spiele in dem Genre besorgt sind.

In wenigen Wochen wird Hexworks Sequel/Reboot von „Lords of the Fallen“ aus 2014 erscheinen. Das ebenfalls „Lords of the Fallen“ genannte Spiel wird bereits am 13. Oktober 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC auf den Markt kommen.

Wie der erste Teil wird auch das Sequel den düsteren Action-Rollenspielen zugeschrieben, die auch als Soulslikes betitelt werden. Die Entwickler von „Lords of the Fallen“ sorgen sich über die Fülle an Konkurrenz, wie sie nun in einem Interview verrieten. Man ist sich jedoch auch sicher, sich von anderen Titeln in dem Genre abheben zu können.

„Wenn ein Spiel gut ist, werden die Spieler auch glücklich sein“

Haben die Entwickler des kommenden „Lords of the Fallen“ Angst, mit ihrem Titel unter den bereits bestehenden Soulslikes, die in dem Genre bereits so gut etabliert sind, unterzugehen? Über diese Frage und weitere Details sprachen unlängst Creative Director Cezar Virtuso und Art Director Alexandre Chaudret. „Ja, wir sind besorgt“, so Virtuso in dem Interview mit den Kollegen von PCGamesN. „Aber wenn wir uns selbst treu bleiben und tief in unserem Brunnen graben, wird niemand die Tiefen erreichen, die wir erreicht haben.“

„Es ist insofern besorgniserregend, als dass wir aus geschäftlicher Sicht erfolgreich sein wollen“, antwortet Art Director Chaudret auf die Frage. „Aber ich glaube, die Spieler haben überhaupt nichts gegen mehr gute Spiele. Wenn wir ein gutes Spiel machen, werden die Leute super glücklich sein. Es ist unsere Aufgabe, es so gut wie möglich zu machen. Dann wird es herausstechen, weil die Nutzer das, was sie spielen, einfach mögen werden.“

Virtuso und Chaudret sprachen auch den Größen des Genres, dem Entwicklerstudio FromSoftware, erneut ihre Bewunderung aus. „Die FromSoftware-Spiele sind hervorragend“, meint Virtuso. „Man kann das Genre ablehnen, weil man Fußballspiele mag oder so, aber diese Spiele sind so meisterhaft gemacht. Sie haben so viele neue Ideen auf den Tisch gebracht, dass wir, der Rest der Branche, nur davon inspiriert werden können.“ Anfang des Jahres gab Virtuoso bereits an, dass „Lords of the Fallen“ mehr Gemeinsamkeiten mit „Elden Ring“ hatte, als es beabsichtigt war.

