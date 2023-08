Lords Of The Fallen: Post-Launch-Content vom Feedback der Community abhängig

Lords Of The Fallen:

Wie die Entwickler von Hexworks in einem Interview verrieten, wird intern bereits über Updates und Inhalte nachgedacht, die nach dem Release von "Lords of the Fallen" veröffentlicht werden könnten. Hier wird vor allem das Feedback der Community eine entscheidende Rolle spielen.

"Lords Of The Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Wie uns die Entwickler von Hexworks in der vergangenen Woche verrieten, wird es sich bei „Lords of the Fallen“ um ein umfangreiches Rollenspiel handeln, das uns mindestens 30 Stunden beschäftigen wird.

Im Interview mit dem Kollegen von MP1st sprach Saul Gascon, der Executive-Producer von „Lords of the Fallen“, über die langfristigen Pläne der Entwickler und wies darauf hin, dass sich das Studio intern bereits Gedanken um die Post-Launch-Unterstützung macht. Zum einen sind natürlich Patches beziehungsweise Updates geplant, mit denen mögliche Fehler behoben und kleinere Verbesserungen vorgenommen werden.

Bei den Optimierungen und möglichen zusätzlichen Inhalten, die nach dem Release von „Lords of the Fallen“ ins Rennen geschickt werden, möchte Hexworks vor allem auf das Feedback der Spielerinnen und Spieler zurückgreifen.

Entwickler stehen weiteren Inhalten offen gegenüber

„Wir haben mehrere Dinge im Sinn, die allesamt vom Feedback der Community abhängen. Beispielsweise ob die Menschen nach mehr verlangen. Grundsätzlich müssen wir im Voraus planen, was unser ursprünglicher Plan ist, während wir am nächsten arbeiten. Aber wenn die Community nach mehr Inhalten verlangt, könnte es ein wenig Anstrengung erfordern, mehr Inhalte für das Spiel zu erstellen“, so Gascon. „Es wird stark davon abhängen.“

Der Executive-Producer weiter: „Zusätzlich werden wir nach dem Start kostenlose Updates für die Spieler bieten, wie Verbesserungen, Anfragen und Rückmeldungen. Wir werden das mindestens sechs Monate bis ein Jahr nach dem Start tun, basierend auf den Anfragen, die wir erhalten. Das ist etwas, das wir nach dem Start durchführen werden.“

„Lords of the Fallen“ wird nach gleich mehreren Entwicklerwechseln von Hexworks fertiggestellt und am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

