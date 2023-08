Lords of the Fallen: Neues Gameplay zeigt einen knackigen Bosskampf

Lords of the Fallen:

Nach der ausführlichen Präsentation vor wenigen Tagen steht ab sofort das nächste Gameplay-Video zum kommenden Action-Rollenspiel "Lords of the Fallen" zur Ansicht bereit. Dieses liefert uns frische Eindrücke aus einem Bosskampf.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Erst vor wenigen Tagen versorgten uns die Entwickler von Hexworks mit einer knapp 18 Minuten langen Gameplay-Präsentation, die uns einen ausführlichen Blick auf das Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ ermöglichte.

Ergänzend zu der Präsentation steht ab sofort das nächste Gameplay-Video zu „Lords of the Fallen“ zur Ansicht bereit, das uns einen der Bosskämpfe zeigt, denen wir uns im Rahmen der Kampagne stellen müssen. Wie die präsentierten Gameplay-Szenen verdeutlichen, setzen die Entwickler von Hexworks bei „Lords of the Fallen“ auf die klassischen Mechaniken anderer Soulslike-Titel.

Darüber hinaus wurde mit dem gemächlichen Spieltempo einer der größten Kritikpunkte des 2014 veröffentlichten und vom deutschen Studio Deck13 entwickelten Vorgängers behoben.

Anfänger wie Genrefrans sollen zufriedengestellt werden

Eigenen Angaben zufolge ging es den Entwicklern von Hexworks bei den Arbeiten an „Lords of the Fallen“ darum, erfahrene Rollenspielfans zu begeistern, ohne dass Spielerinnen und Spieler, die mit Titeln dieser Art bisher nur wenig Erfahrungen vorzuweisen haben, außen vor bleiben.

Um Neulinge ein wenig an die Hand zu nehmen und sie mit den grundlegenden Spielmechaniken von „Lords of the Fallen“ vertraut zu machen, bekommt das Rollenspiel eine recht lange Einführung ins Spiel spendiert, in der alle wichtigen Fragen beantwortet werden.

Gleichzeitig soll „Lords of the Fallen“ mit spektakulären und knackigen Bosskämpfen punkten, die euch dazu zwingen, die Bewegungsmuster eurer Widersacher genauestens zu studieren und eure Angriffe an die Strategie der Bosse anzupassen.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ wird am 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Die Geschichte setzt etwa 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und präsentiert uns eine düstere Fantasywelt, die zwischen der Ebene der Lebenden und dem Reich der Toten zerrissen ist.

In der Rolle eines selbst erstellten Charakters reist ihr zwischen den beiden Ebenen hin und her und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Macht auf.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren