Lords of the Fallen: Gameplay-Trailer schickt euch in die düsteren Welten

Lords of the Fallen:

Auch "Lords of the Fallen" ließ sich auf dem Summer Game Fest blicken und zeigt sich in einem neuen Gameplay-Trailer, der Spielern einen Eindruck vom Dark-Fantasy-Projekt verschafft.

Hexworks und CI Games haben ein neues Gameplay-Showcase-Video veröffentlicht, das weitere Einblicke in die düsteren Welten des kommenden Action-Rollenspiels „Lords of the Fallen“ gewährt. Der auf Basis der Unreal Engine 5 entstehende Titel erscheint am 13. Oktober 2023 und kann für Konsolen der aktuellen Generation* und PC vorbestellt werden.

Der unten eingebettete Trailer konzentriert sich auf die Mechaniken von „Lords of the Fallen“ und liefert neben neuem Gameplay auch Details zur Funktionsweise der beiden Welten. Denn im Spielverlauf müssen Spieler nicht nur eine, sondern gleich zwei weitläufige Umgebungen erkunden. Dazu gehören Axiom, das Reich der Lebenden, und Umbral, das Reich der Toten.

Die Entwickler weisen darauf hin, dass die parallel existierenden Welten von „Lords of the Fallen“ jeweils ihre eigenen Routen, Gegner, Charaktere und Schätze aufweisen. Letztendlich müssen die Spieler regelmäßig zwischen den beiden Welten wechseln, um vorankommen zu können.

Bosse und Soul Flay-Fähigkeit im Video

Ebenfalls umfasst das neuste Video zu „Lords of the Fallen“ neue Eindrücke von einigen der Bosse und zeigt die Fähigkeit Soul Flay. Letztere soll Spielern die Möglichkeit geben, nicht nur mit den Seelen ihrer Gegner zu interagieren, sondern auch Elemente der Umgebung zu manipulieren, wodurch sich eine rätselbasierte Erkundung eröffnet.

„Lords of the Fallen“ kann in der Standardversion für PS5 zum Preis von rund 70 Euro vorbestellt werden. Optional können Spieler zu einer rund 300 Euro teuren Collector’s Edition greifen, die unter anderem ein Exemplar des Spiels, die Starterklasse „Dark Crusader“, ein 100-seitiges digitales Artbook, den digitalen Soundtrack, eine Metallvitrine und eine 10-Zoll große „Dark Crusader“-Figur mit sich bringt.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S und PC in der Entwicklung und soll am 13. Oktober 2023 auf den Markt gebracht werden. Nachfolgend könnt ihr euch den neusten Gameplay-Trailer zum Spiel anschauen:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren