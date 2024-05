Umfrageergebnis: Diese Konsolen und Handhelds befinden sich im Besitz der Spieler

Welche alten und neuen Konsolen bzw. Handhelds verweilen besonders häufig in den Haushalten? Das wollten wir am vergangenen Wochenende von euch wissen. Die Ergebnisse sind da.

Bei Videospielern sammelt sich über die Jahre einiges an Games an. Doch auch von Hardware können sich viele Fans offenbar schwer trennen. Das ist ein Ergebnis unserer Umfrage vom vergangenen Sonntag. Der Besitz von Konsolen und Handhelds war das zentrale Thema.

Mehr als 24.000 Stimmen gingen diesmal ein, was auf Basis der Teilnehmerzahl darauf hindeutet, dass Leser von PLAY3.DE im Schnitt etwa zehn der gelisteten Konsolen und Handhelds besitzen.

Die PS5 ist die Nummer 1

Wir befinden uns mitten in der PS5-Generation. Daher ist es nicht überraschend, dass der größte Teil der Leser im Besitz der Konsole ist. 80 Prozent setzten ihren Haken bei der PS5, wählten aber häufig noch andere Konsolen und Handhelds. Insgesamt kam die aktuelle Sony-Konsole auf neun Prozent aller vergebener Stimmen (Mehrfachauswahl möglich).

Auch die PS4 verweilt weiterhin in vielen Haushalten. Knapp 67 Prozent aller Teilnehmer gaben an, sie im Besitz zu haben. Eine aktive Nutzung war bei der Beantwortung der Frage nicht ausschlaggebend. Es folgen die Switch (dazu unten mehr) und weitere PlayStation-Konsolen, darunter die PS3 (64 Prozent), die PS2 (55 Prozent) und die erste PlayStation (44 Prozent).

Die beiden Sony-Handhelds PlayStation Portable und PS Vita landeten auf den Rängen 10 und 12. Hier gaben 35 bzw. 32 Prozent der Teilnehmer an, sie weiterhin in ihrem Besitz zu haben. Sofern die Frage nach dem tatsächlichen Besitz korrekt beantwortet wurde, scheint demnach reichlich klassische PlayStation-Hardware in den Häusern, Wohnungen, Dachböden und Kellern der Spieler zu verweilen.

Switch beliebter als Xbox-Hardware

Aufgrund der vorrangigen Thematik von PLAY3.DE sind Vergleiche zwischen den Konsolen unterschiedlicher Hersteller für den Gesamtmarkt wenig aussagekräftig. Der dritte Platz zeigt jedoch, dass die Nintendo Switch bei den Teilnehmern einen hohen Stellenwert hat. 65 Prozent gaben an, sie im Besitz zu haben.

Auch die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S schnitten unter Berücksichtigung der genannten Einschränkung ordentlich ab, landeten am Ende aber nur auf den Rängen 16 und 25. Zusammengerechnet würden sie auf Platz 8 kommen. Die Xbox 360 verweilt laut der Angabe der Teilnehmer noch in 29 Prozent der Haushalte.

Die aktuell gängigen Systeme im Vergleich:

PS5: 80 Prozent

PS4: 69 Prozent

Switch: 65 Prozent

Xbox Series X: 28 Prozent

Xbox Series S: 11 Prozent

Interessant sind auch die Angaben zu älteren Systemen. Und vor allem Nintendo-Hardware ist häufig vertreten. So kommen der Game Boy auf 41 Prozent, der Nintendo 3DS auf 37 Prozent, das Super Nintendo Entertainment System auf 36 Prozent, die Wii auf 34 Prozent, der N64 auf 29 Prozent, die Wii U auf 22 Prozent und das Nintendo Entertainment System auf 19 Prozent.

Das sind überraschend hohe Werte und ein gewisser Teil der Stimmen könnte fälschlicherweise auf den einstigen und nicht auf den jetzigen Besitz zurückzuführen sein. Doch auch wir waren bei der Erstellung der Umfrage erstaunt, wie viele Haken von uns gesetzt werden konnten.

Insgesamt standen 30 Konsolen und Handhelds zur Auswahl. Eine Gesamtübersicht bietet die inzwischen geschlossene Umfrage, die das Endergebnis offenbart. Bei den Prozentangaben ist zu beachten, dass sie sich auf die Gesamtzahl der Stimmen und nicht der Teilnehmer beziehen. Auch die dort verfassten Kommentare machen deutlich, dass Spieler über die Jahre tatsächlich reichlich Hardware ansammeln.

