PS5-Spiele auf Xbox: „Soll Sony die PS-Sparte zerstören?“ – Das meint die Community

Microsoft wird zu einem reinen Multiplattform-Publisher, lautete im vergangenen Februar die Befürchtung. Ganz so radikal bauen die Redmonder die Spielesparte nicht um. Aber ein Fünkchen Wahrheit steckt hinter den Gerüchten: Erste Xbox-Exklusivspiele wurden in diesem Jahr für PS5 veröffentlicht. Und weitere folgen, darunter “Sea of Thieves”, das als eine Art “Schlüsseltest” angesehen wird.

Doch was wäre, wenn Sony einen ähnlichen Weg beschreiten und bisher exklusive PlayStation-Spiele auf Xbox-Konsolen bringen würde? In unserer jüngsten Sonntagsumfrage wollten wir wissen, was PLAY3.DE-Leser von einem solchen Szenario halten. Die Ergebnisse sind durchmischt, zeigen aber eine klare Tendenz.

Die großen Blockbuster sollen (zunächst) exklusiv bleiben

Die Frage nach der weiteren Exklusivität von PlayStation-Spielen hatten wir zweigeteilt, da die großen Zugpferde der PlayStation-Studios und kleinere Spiele sowie neue Marken und Exklusivspiele, die bei externen Studios entstehen, unterschiedlich bewertet werden könnten.

Bei den großen Marken bzw. Blockbuster-IPs wie etwa “God of War” sind mehr als 40 Prozent der Ansicht, dass sie nicht für Xbox-Konsolen erscheinen sollten. Immerhin: Eine ähnlich große Gruppe hätte zumindest nichts gegen Xbox-Versionen, die nach einer gewissen Exklusivphase folgen.

21 Prozent der Teilnehmer wollen große PlayStation-Spiele sofort auf der Xbox sehen. Hierbei ist anzumerken, dass auch Microsoft diesen Weg längst nicht beschreitet und Spiele wie “Halo” oder “Starfield” gar kein Bestandteil der neuen Offensive sind. Nachfolgend die Umfrageergebnisse basierend auf mehr als 3.500 Teilnehmern.

PlayStation-Blockbuster wie God of War auf Xbox: Was haltet ihr davon?

41 Prozent: Die größten PlayStation-Marken/Spiele sollten exklusiv bleiben.

38 Prozent: Nach einer Zeitexklusivität können sie auch für Xbox erscheinen.

21 Prozent: Alle PS-Spiele sollten sofort auf Xbox-Konsolen landen.

Zu berücksichtigen ist, dass die Umfrage nicht nur PlayStation-Spielern offenstand.

Abseits der AAA-Marken gibt es weniger Bedenken

Während die großen Xbox-Marken weiterhin exklusiv bleiben, sind vier kleinere Spiele bzw. neue Marken ein Teil der anfänglichen Strategie von Microsoft. “Hi-Fi Rush” ist eine derartige IP. Oder auch “Sea of Thieves”, das Vorbesteller momentan im Rahmen einer PS5-Beta testen können.

Wie fällt die Einschätzung demnach aus, wenn Sony derartige Games auf die Xbox bringen würde. Oder auch Spiele, bei denen das Unternehmen nur als Publisher auftritt. Als prominentes Beispiel kann “Rise of the Ronin” genannt werden, das bei Team Ninja entstand.

Auch bei Live-Service-Spielen ergibt eine möglichst große Zielgruppe Sinn. Allerdings ist “Helldivers 2” auch auf (nur) zwei Plattformen ein unerwarteter Erfolg, der anfangs die Server in die Knie zwang.

Letztlich vertreten 41 Prozent der Teilnehmer die Meinung, dass Spiele abseits der ganz großen Marken sofort für Xbox-Konsolen erscheinen könnten. 26 Prozent möchten, dass Sony an der Exklusivität prinzipiell festhalten sollte. Nachfolgend die Ergebnisse:

Sollten kleinere oder extern entwickelte Sony-Spiele auf Xbox-Konsolen landen?

41 Prozent: Meinetwegen können sie sofort für Xbox-Konsolen erscheinen.

26 Prozent: Sony sollte an der Exklusivität grundsätzlich festhalten.

26 Prozent: Sie sollten zumindest zeitexklusiv auf PS-Konsolen bleiben.

6 Prozent: Bin für eine sofortige Xbox-Veröffentlichung, aber nur bei Service-Spielen.

Auch hier ist anzumerken, dass die Ergebnisse nicht ausschließlich die Meinung von PlayStation-Spielern widerspiegeln. Selbst die Xbox-Führung wäre nicht abgeneigt:

In den Kommentaren war die Meinung homogener

Die Umfrage wurde in den vergangenen Tagen hitzig diskutiert und für einen Teil der Leser würde das Aufweichen der bisherigen Exklusivstrategie dem Ende der Gaming-Sparte gleichen. So schrieb der Leser WAR: “Warum kommt nicht gleich eine Umfrage: Soll Sony die PS-Sparte zerstören? Nichts anderes wäre das.”

Das Argument, dass die Margen von PlayStation seit einiger Zeit auf einem sehr niedrigen Niveau sind, sieht OptimusMaximus aus einer anderen Perspektive: “Die Margen sind eine Momentaufnahme und werden allein dank des Mega-Hits Helldivers 2 bald deutlich besser werden.” Zumindest eine Exklusivphase über ein bis zwei Jahre befürwortet er.

Zudem kam die Befürchtung auf, dass Spiele bei einem Multiplattform-Release eine schlechtere Qualität haben könnten. So zeige sich „des Öfteren, dass Multiplattform-Titel häufig nicht gut optimiert wurden. PlayStation-Exclusives haben eben häufig deswegen auch so eine hohe Qualität“, meint Sithlord.

