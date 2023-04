The Lords of the Fallen: Langer Spieleinstieg soll Frustrationen vorbeugen

The Lords of the Fallen:

„The Lords of the Fallen“ wird eine längere Einstiegsphase bieten als andere Soulslike-Titel. Dadurch soll die Balance zwischen Motivation und Frustration ausgeglichener werden.

Die Soulslike-Spiele sind für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Auch das kommende „The Lords of the Fallen“ wird in diese Kerbe einschlagen und uns durch bockschwere Gegner vermutlich zahlreiche Tode bescheren.

Damit Spieler und Spielerinnen die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen, hat sich das Entwicklerteam etwas Besonderes ausgedacht. In einer Hands-off Preview verrät Creative Director Cezar Virtosu, wie sie sich um Neulinge und weniger begabte Talente kümmern wollen.

The Lords of the Fallen hat einen langen Einstieg

Demnach soll „The Lords of the Fallen“ ein langes Tutorial bieten, in dem die wichtigsten Mechaniken erklärt werden. Dadurch sollen Spielende lernen, dass sie zu jeder Zeit wissen, warum sie gerade gestorben sind. Die Tode an sich wird der lange Einstieg also nicht verhindern.

Durch das Tutorial sollen Spieler und Spielerinnen in der Lage sein, die Grundlagen nicht nur zu üben, sondern auch zu beherrschen, bevor sie in die brutale Welt von „The Lords of the Fallen“ entlassen werden.

Andere Soulslike-Titel erklären im Allgemeinen so wenig wie möglich und geben den Spielenden im Prinzip nur die Steuerung an die Hand. Das ist mit einer der Gründe, wieso viele schon nach den ersten Spielstunden den Controller gefrustet in die Ecke werfen und kapitulieren.

„The Lords of the Fallen“ will das wohl mit einer längeren Anfänger-Phase verhindern. Was das Tutorial im Detail anders machen soll als andere Soulslike-Titel, bleibt abzuwarten.

„The Lords of the Fallen“ erscheint noch in 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Ein genaues Releasedatum ist bislang noch nicht bekannt. Der Titel wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und ist ein Reboot des Spiels „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014.

Quelle: GamesRadar+

