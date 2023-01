The Lords Of The Fallen: Screenshots zeigen die Spielwelt, Bosse und mehr

The Lords Of The Fallen:

In dieser Woche bedachte uns der Publisher CI Games mit einem Schwung neuer Screenshots zum Fantasy-Rollenspiel "The Lords of the Fallen". Zu sehen sind ausgewählte Areale und Bosse, mit denen ihr euch im Nachfolger konfrontiert seht.

"The Lords Of The Fallen" erscheint 2023.

Mit „The Lords Of The Fallen“ stellte der Publisher CI Games im Sommer des letzten Jahres den offiziellen Nachfolger zum Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ von Deck 13 vor.

Nachdem uns in dieser Woche bereits eine nahtlose Coop-Erfahrung versprochen wurde, die mit verschiedenen interessanten Ideen punkten soll, stehen ab sofort auch neue Screenshots zur Ansicht bereit. Diese ermöglichen euch zum einen einen Blick auf die Spielwelt von „The Lords of the Fallen“ und zeigen ausgewählte Areale, in die es euch verschlagen wird.

Auch verschiedene Gegner und Bosse sind auf dem neuen Bildmaterial zu sehen. Die frisch veröffentlichten Screenshots könnt ihr euch wie gehabt in unserer Galerie anschauen.

Tausend Jahre sind seit dem ersten Teil vergangen

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, befindet sich „The Lords of the Fallen“ auf Basis der Unreal Engine 5 bei Hexworks in Entwicklung und wird euch in eine düstere Fantasy-Welt verfrachten, die fünf Mal so groß ausfällt wie ihr Pendant aus „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014. Die Geschichte setzt 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils ein und rückt das Schicksal einer Welt, die in das Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist, in den Mittelpunkt.

Ihr reist zwischen den beiden Welten hin und her, um den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen. Im Kampf greift ihr auf eine Vielzahl von Fähigkeiten, Waffen und Zaubern zurück, „um euch einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse zu bahnen“.

Einen handfesten Termin bekam „The Lords Of The Fallen“ bisher nicht spendiert. Stattdessen heißt es von offizieller Seite nur, dass das Rollenspiel im Laufe dieses Jahrs für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

