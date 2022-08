The Lords of the Fallen: Das Dark-Fantasy-Rollenspiel wurde mit einem Trailer angekündigt

The Lords of the Fallen:

Mit "The Lords of the Fallen" befindet sich ein Reboot zum Dark-Fantasy-Action-Rollenspiel in Arbeit. Mit einem ersten Trailer erhalten wir einen Einblick in die düstere Welt.

Im Rahmen der Opening Nights Live haben die zuständigen Entwickler von Hexworks Studio und CI Games das Action-Rollenspiel „The Lords of the Fallen“ offiziell angekündigt. Somit bekommt der 2014 veröffentlichte Erstling endlich einen neuen Teil. Man verspricht ein Reboot, das auf Basis der Unreal Engine 5 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden soll.

Größer und düsterer als das erste Spiel

Mit dem neuen Teil wechseln die Entwickler auf ein Dark-Fantasy-Setting, in dem die Spieler in das Reich der Lebenden und der Toten reisen werden. Mehr als tausend Jahren nach den Ereignissen des ersten Spiels wird man ein komplett neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Spielwelt erwarten können, die mehr als fünfmal so groß wie im Vorgänger ausfallen soll.

Dabei werden auch zahlreiche Nebenquests, fesselnde Charaktere und eine reichhaltige Geschichte rund um einen eigenen Helden auf einen warten. Zudem wird man „The Lords of the Fallen“ auch zu zwei Spielen können, da es einen ununterbrochenen Online-Koop geben wird.

Als Executive Producer wird Saul Gascon („Dead by Daylight“, „PayDay 2“) in Erscheinung treten, während Cezar Virtosu („Shadow of the Tomb Raider“, „Assassin’s Creed Origins“) als Creative Director für das Abenteuer zuständig sein wird. Das Entwicklerstudio wurde 2020 gegründet und besteht inzwischen aus über 75 internen Entwicklern und Entwicklerinnen sowie einem Netzwerk von externen Partnern

Cezar Virtosu sagte zu der Ankündigung: „The Lords of the Fallen ist der geistige Nachfolger, den sich Fans des Originaltitels schon immer gewünscht haben. Das Spiel ist deutlich größer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, die Spielende alleine oder mit Freundinnen und Freunden erkunden können. Es ist düsterer und herausfordernder, mit schnelleren seelenähnlichen Kämpfen, einer stärkeren Thematik, einer reichhaltigeren Erzählung, tieferen RPG-Systemen und einer fesselnderen Geschichte.“

Im Laufe des Jahres soll auch erstes Gameplay enthüllt werden. Doch hier ist der erste Trailer zu „The Lords of the Fallen“:

