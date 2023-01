The Lords of the Fallen: Coop-Erfahrung soll mit frischen Ideen punkten

The Lords of the Fallen:

Im Interview mit der EDGE nannten die Entwickler von CI Games weitere Details zum kooperativen Mehrspieler-Modus von "The Lords of the Fallen". Wie es heißt, wird euch im Gegensatz zu den Soulsborne-Titeln oder "Elden Ring" eine nahtlose Coop-Erfahrung geboten.

"The Lords of the Fallen" verspricht eine nahtlose Coop-Erfarhung.

Mit „The Lords of the Fallen“ stellte CI Games im vergangenen Sommer den Nachfolger zum 2014 veröffentlichten Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ vor.

Nach einem Entwicklerwechsel entsteht „The Lords of the Fallen“ mittlerweile beim 2020 gegründeten Studio Hexworks. Im Gespräch mit der britischen EDGE nannte der für den Nachfolger verantwortliche Creative-Director Cezar Virtosu weitere Details zum Spiel beziehungsweise dem kooperativen Mehrspieler-Modus.

Wie es zum einen heißt, wird in „The Lords of the Fallen“ eine nahtlose Coop-Erfahrung geboten, die sich spürbar von „Elden Ring“ oder anderen Soulsborne-Titeln abhebt. Während in den Titeln von From Software bestimmte Gegenstände vonnöten sind, um einen Coop-Partner zu beschwören, könnt ihr in „The Lords of the Fallen“ so lange wie ihr wollt mit einem Freund oder einer Freundin zusammenspielen.

Rächt den Tod anderer Helden

Segnet euer Partner im Kampf das Zeitliche, wird er im Gegensatz zu den Soulsborne-Titeln auch nicht automatisch in seine Welt zurückgeschickt. Stattdessen wechseln gefallene Spieler und Spielerinnen in den Spectator-Modus, in dem sie das weitere Geschehen verfolgen können, bis sie wiederbelebt werden. Apropos Tode: Wie Cezar Virtosu ausführte, wird es in der Welt von „The Lords of the Fallen“ möglich sein, den Tod anderer Spieler und Spielerinnen zu rächen.

Hierfür müsst ihr euch im Kampf gegen einen besonders mächtigen KI-Gegner behaupten. Wie das Ganze in der Praxis aussieht und welche Belohnungen nach einem Sieg über diesen Widersacher warten, wurde leider nicht verraten. Laut dem verantwortlichen Creative-Director solltet ihr in „The Lords of the Fallen“ aber stets abwägen, ob ihr wirklich mit anderen Helden zusammenspielen möchtet. Greift ihr auf den Coop-Modus zurück, ruft ihr nämlich die sogenannte strahlende Kirche auf den Plan.

Hierbei haben wir es mit einer Ingame-Fraktion zu tun, die andere Spieler und Spielerinnen dazu aufruft, in euer Spiel einzufallen und Jagd auf euch zu machen. Somit wird der Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ mit einer PvP-Komponente versehen, nachdem beim ersten Teil noch komplett auf PvP- und Online-Mechaniken verzichtet wurde.

„The Lords of the Fallen“ befindet sich auf Basis der Unreal Engine 5 in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht werden.

