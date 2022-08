The Lords of the Fallen: Coop, eine große Spielwelt und weitere Verbesserungen bestätigt

The Lords of the Fallen:

Nach der offiziellen Ankündigung im Zuge des "Opening Night Live"-Events lassen sich einer aktuellen Pressemitteilung weitere Details zu den gebotenen Features von "The Lords of the Fallen" entnehmen. Versprochen werden unter anderem eine größere Spielwelt, schnellere Kämpfe oder eine Coop-Komponente.

"The Lords of the Fallen" erscheint 2023.

Nachdem es um das Sequel in den vergangenen Monaten recht still wurde, wurde „The Lords of the Fallen“ in dieser Woche offiziell für den PC und die aktuelle Konsolen-Generation angekündigt.

Ergänzend zur Veröffentlichung des ersten Trailers stellte CI Games eine Pressemitteilung bereit, in der auf die verschiedenen Features des von Hexworks entwickelten Soulslike-Rollenspiels eingegangen wird. Die nach der Kritik an dem teilweise recht schwerfälligen Kampfsystem des originalen „Lords of the Fallen“ wohl interessanteste Information vorweg: Die Kämpfe sollen im zweiten Teil deutlich schneller und dynamischer ausfallen.

Weiter heißt es, dass die Geschichte von „The Lords of the Fallen“ rund 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzt. Genauere Details zur Handlung des Nachfolgers werden laut CI Games zu gegebener Zeit folgen.

Eine große Spielwelt auf Basis der Unreal Engine 5

Die Spielwelt des Sequels, die mittels der Unreal Engine 5 zum Leben erweckt wird, wird laut offiziellen Angaben fünf Mal größer ausfallen als ihr Pendant aus „Lords of the Fallen“. Zu den weiteren bestätigten Features gehören ein Charakter-Editor, NPCs, die euch mit optionalen Missionen versorgen, sowie eine Online-Coop-Komponente, die es euch ermöglicht, das komplette Fantasy-Abenteuer zusammen mit einem Freund oder einer Freundin in Angriff zu nehmen.

Creative-Director Cezar Virtosu führte zu den Plänen, die mit den Arbeiten an „The Lords of the Fallen“ verfolgt werden, aus: „The Lords of the Fallen ist der geistige Nachfolger, den sich Anhänger des originalen Titels schon lange gewünscht haben. Das Spiel ist wesentlich größer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Doppelwelt, die zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten aufgeteilt ist und vom Spieler alleine oder zusammen mit einem Freund erkundet werden kann.“

„Es ist düsterer und herausfordernder, mit schnelleren Souls-ähnlichen Kämpfen, stärker thematischen, reichhaltigeren Erzählungen, tieferen RPG-Systemen und einer fesselnden Erzählung von Geschichten“, heißt es abschließend.

„The Lords of the Fallen“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

