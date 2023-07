Lords of the Fallen: Ausführliche Präsentation zeigt die schicke Grafik und reichlich Action

Lords of the Fallen:

Heute zeigt sich das Action-Rollenspiel "Lords of the Fallen" im Rahmen einer ausführlichen Gameplay-Präsentation. Diese stellt nicht nur die ansprechende Grafik unter Beweis. Darüber hinaus wird euch ein ausführlicher Blick auf das düstere Fantasy-Abenteuer ermöglicht.

"Lords of the Fallen" verspricht knackige Rollenspielkost.

Nach gleich mehreren internen Verschiebungen wurde das Rollenspiel „Lords of the Fallen“ vor einigen Wochen für einen Release in diesem Herbst bestätigt.

Um den Spielerinnen und Spielern einen Blick auf das zu ermöglichen, was sie in „Lords of the Fallen“ erwartet, stellte der verantwortliche Publisher CI Games heute eine ausführliche Gameplay-Präsentation bereit. Diese bringt es auf eine Laufzeit von knapp 18 Minuten und liefert zahlreiche neue Eindrücke aus der Welt von „Lords of the Fallen“.

Neben der schicken Grafik werden Elemente wie das Kampfsystem, die Erkundung der abwechslungsreichen Spielwelt oder ausgewählte Waffen, mit denen ihr in „Lords of the Fallen“ in die Schlacht zieht, gezeigt.

Längerer Einstieg soll Frust vorbeugen

Eigenen Angaben zufolge versuchen die Entwickler, mit „Lords of the Fallen“ sowohl langjährige Souls-Fans als auch Neulinge im Genre gleichermaßen anzusprechen. Während sich erfahrene Rollenspielritter auf knackige Bosskämpfe freuen dürfen, wird Anfängern eine ausführliche Einführung ins Spiel geboten, die sie mit allen wichtigen Gameplay-Features vertraut machen soll.

In „Lords of the Fallen“ wird uns eine Geschichte erzählt, die 1.000 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils einsetzt. Die düstere Fantasy-Welt des Rollenspiels ist zwischen zwei Reichen zerrissenen: Der Welt der Lebenden und der Ebenen der Toten. Ihr reist zwischen diesen beiden Welten hin und her, um den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen.

Wurde der vom deutschen Studio Deck13 entwickelte und 2014 veröffentlicht Vorgänger noch für seine recht träge Steuerung kritisiert, soll „Lords of the Fallen“ unter anderem mit seinem agilen und direkten Kampfsystem punkten. Darüber hinaus werden uns neun unterschiedliche Klassen, umfangreiche Verbesserungsmöglichkeiten für unseren Charakter sowie ein packender Soundtrack in Aussicht gestellt.

Ob das finale Spiel den vollmundigen Versprechen der Entwickler gerecht wird, erfahren wir am 13. Oktober 2023. Dann wird „Lords of the Fallen“ nämlich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

