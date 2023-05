Lords of the Fallen: Der Releasetermin und die Gameplay-Enthüllung zum Fantasy-RPG

Lords of the Fallen:

Heute lieferte uns der Publisher CI Games nicht nur die ersten handfesten Gameplay-Szenen zum düsteren Fantasy-Rollenspiel "Lords of the Fallen". Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass der Nachfolger wie kürzlich bereits spekuliert im Oktober dieses Jahres erscheint.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Vor wenigen Tagen erreichte uns das Gerücht, dass das von Hexworks entwickelte Action-Rollenspiel „Lords of the Fallen“ am 13. Oktober 2023 erscheinen wird.

Heute ließ der verantwortliche Publisher CI Games die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und gab bekannt, dass wir es beim 13. Oktober 2023 in der Tat mit dem finalen Releasetermin zu „Lords of the Fallen“ zu tun haben.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins stellte das polnische Unternehmen den ersten offiziellen Gameplay-Trailer bereit, mit dem uns ein ausführlicher Blick auf die Spielwelt des Nachfolgers ermöglicht wird.

In „Lords of the Fallen“ führt euer Weg in die Welt des im Jahr 2014 veröffentlichten Erstlings. Allerdings sind seit den Geschehnissen des originalen „Lords of the Fallen“ knapp 1.000 Jahre ins Land gezogen.

Abenteuer in einer zerrissenen Welt

Ihr betretet eine düstere fantastische Welt, die zwischen dem Reich der Lebenden und dem Reich der Toten zerrissen ist. Um den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen, reist ihr zwischen den beiden Welten hin und her und macht rollenspieltypisch Gebrauch von unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten, mit denen ihr euren Helden stärken und auf die vor ihm liegenden Abenteuer zuschneiden könnt.

Auch wenn es sich bei „Lords of the Fallen“ um ein Rollenspiel handelt, das sich bis zu einem gewissen Grad durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad definiert, sollen Anfänger nicht außen vor bleiben. Stattdessen versprachen die Entwickler von Hexworks Anfang des vergangenen Monats, dass „Lords of the Fallen“ mit einem gemächlichen Einstieg versehen wird, der Neulinge an die Hand nehmen und sie mit den Eigenheiten der Spielmechanik vertraut machen wird.

Allerdings wird der längere Einstieg den Schwierigkeitsgrad an sich nicht senken. Stattdessen soll den Spielerinnen und Spielern lediglich die Gelegenheit eingeräumt werden, stets nachzuvollziehen, weshalb die gerade gestorben sind. So wird es laut den Entwicklern möglich sein, aus den eigenen Fehlern zu lernen und die eigene Vorgehensweise entsprechend anzupassen.

„Lords of the Fallen“ entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

