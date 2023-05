The Lords of the Fallen: Offenbar Releasetermin des Rollenspiels geleakt

The Lords of the Fallen:

Bisher wurde das Rollenspiel "The Lords of the Fallen" nur für einen Release in diesem Jahr bestätigt. Im Backend des Xbox Stores stieß ein bekannter Dataminer allerdings auf einen möglichen Releasetermin.

Erscheint "The Lords of the Fallen" im Oktober?

Mit „The Lords Of The Fallen“ befindet sich bei den Entwicklern von Hexworks der offizielle Nachfolger zu „Lords of the Fallen“ aus dem Jahr 2014 in Arbeit.

Nachdem von offizieller Seite bisher nur von einem geplanten Release in diesem Jahr die Rede war, möchte ein bekannter Leaker und Dataminer bereits mehr wissen. Die Rede ist von „Aggiornamenti Lumia“, der sich bei seinen Angaben auf Daten aus dem Backend des Xbox Stores bezieht und berichtet, dass „The Lords Of The Fallen“ für eine Veröffentlichung am 13. Oktober 2023 vorgesehen ist.

Da „Aggiornamenti Lumia“ mit seinen Leaks und Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag, können wir wohl davon ausgehen, dass die Angaben des Leakers auch dieses Mal zutreffen sind. Eine offizielle Bestätigung seitens CI Games steht allerdings noch aus.

Neulinge sollen an die Hand genommen werden

Hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades wird sich „The Lords Of The Fallen“ laut offiziellen Angaben an anderen Vertretern des Soulsborne-Genres orientieren. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Neulinge außen vor bleiben. Stattdessen setzen die Entwickler von Hexworks auf einen längeren Spieleinstieg, der unerfahrene Spielerinnen und Spieler ein wenig an die Hand nehmen und sie mit den Grundlagen des Gameplays vertraut machen wird.

Die Geschichte von „The Lords Of The Fallen“ setzt 1.000 Jahre nach den Geschehnissen von „Lords of the Fallen“ ein und rückt das Schicksal einer Welt, die in das Reich der Lebenden und der Toten geteilt ist, in den Fokus der Handlung. Um den Kampf gegen eine düstere Bedrohung aufzunehmen, reist ihr zwischen den beiden Welten hin und her.

Rollenspieltypisch greift ihr auf unterschiedliche Fähigkeiten, Waffen und Zauber zurück, „um euch einen blutigen Weg durch dämonische Horden, untote Schrecken und gewaltige Bosse zu bahnen“.

„The Lords Of The Fallen“ erscheint für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Lords of the Fallen: October 13 pic.twitter.com/QjInaZwFz5 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 11, 2023

