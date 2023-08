Lords of the Fallen: Spielzeit, mehrere Enden und New-Game-Plus bestätigt

Lords of the Fallen:

Ergänzend zu den frisch veröffentlichten Gameplay-Szenen lieferten uns die Entwickler von Hexworks weitere Details zum im Oktober erscheinenden Rollenspiel "Lords of the Fallen". Diese drehen sich unter anderem um die Spielzeit und die unterschiedlichen Enden.

"Lords of the Fallen" soll laut Entwicklerangaben ordentlich Wiederspielwert bieten.

In dieser Woche versorgten uns CI Games und die Entwickler von Hexworks mit frischen Gameplay-Szenen zum Rollenspiel „Lords of the Fallen“, die uns einen Blick auf Umbra, das Reich der Toten, ermöglichten.

Wer das besagte Video verpasst haben sollte, kann es hier nachholen. Ergänzend zur Veröffentlichung der neuen Spielszenen nannten die Macher von Hexworks weitere Details zu „Lords of the Fallen“. Zum einen wurde die Frage nach der Spielzeit des düsteren Fantasy-Rollenspiels beantwortet. Neue Spielerinnen und Spieler werden demnach rund 30 Stunden benötigen, um die Kampagne abzuschließen.

„Geht es um die Einzelspieler-Kampagne, bei der wir wissen, wo die Gegner spawnen, und von der wir alles wissen, dann benötigen wir etwa 25 Stunden. Bei einem neuen Spieler werden es 30 Stunden oder mehr sein“, ergänzte Studioleiter Saul Gascon zur Spielzeit.

Drei unterschiedliche Enden erhöhen den Wiederspielwert

Weiter führten die Entwickler von Hexworks aus, dass „Lords of the Fallen“ die Spielerinnen und Spieler dazu animieren wird, die Kampagne mehr als nur ein Mal zu spielen. Je nachdem, mit welcher Fraktion wir uns verbünden, bekommen wir zum Abschluss der Kampagne eines von drei unterschiedlichen Enden zu Gesicht.

Ebenfalls geboten wird ein New-Game-Plus-Modus, der es uns ermöglicht, die Kampagne mit unseren gesammelten Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenständen erneut zu bestreiten. Wie Creative-Director Cezar Virtosu ergänzte, werden im New-Game-Plus-Modus zudem kleinere Überraschungen auf uns warten.

Unter anderem wurden hier die „Vestiges“ neu verteilt. Bei den „Vestiges“ handelt es sich um Lagerfeuer, an denen ihr rasten, euren Charakter überarbeiten oder via Schnellreise in ein anderes Gebiet reisen könnt. Abschließend wies Hexworks auf die diversen Klassen hin, mit denen die Spielerinnen und Spieler experimentieren können. Auch die Suche nach dem passenden Build kann die Spielzeit weiter erhöhen.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen:

„Lords of the Fallen“ erscheint am Freitag, den 13. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren