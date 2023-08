Lords of the Fallen: Deep-Dive präsentiert das Reich der Toten und die Umbra-Lampe

Lords of the Fallen:

In dieser Woche zeigt sich das im Herbst erscheinende Rollenspiel "Lords of the Fallen" in einem weiteren Gameplay-Video. Dieses Mal wird uns ein Blick auf Umbral, das Reich der Toten, ermöglicht.

"Lords of the Fallen" erscheint im Oktober 2023.

Nach der ausführlichen Gameplay-Präsentation vor ein paar Tagen steht ab sofort das nächste Deep-Dive zu Hexworks‘ Rollenspiel „Lords of the Fallen“ zur Ansicht bereit.

Das neue Video bringt es auf eine Länge von rund sieben Minuten und rückt mit Umbral das Reich der Toten in den Mittelpunkt. In das Reich der Toten gelangen die Spielerinnen und Spieler, wenn ihr Charakter in Axiom, der Welt der Lebenden, das Zeitliche segnet. In Umbral ermöglicht die Verwendung der Umbral-Lampe das Überqueren von Wegen im Reich, die im Land der Lebenden unzugänglich sind.

Darüber hinaus räumt euch die Flucht aus Umbral eine zweite Chance ein. Gelingt es euch, aus dem Reich der Toten zu entkommen, wird euer Charakter wiederbelebt und ihr kehrt nach einem Ableben nicht zum letzten Speicherpunkt zurück.

Die Umbral-Lampe: Ein vielseitiges Gagdet

Wie ausgeführt wird, verfügt die Umbral-Lampe noch über weitere Fähigkeiten. Beispielsweise versetzt sie euren Charakter in die Lage, einem Gegner seine Seele zu entziehen. Eine Fähigkeit, die zusätzlichen Schaden anrichtet und den Namen „Soul Flay“ trägt. Das Entziehen der Seele sorgt zunächst für einen temporären Schaden, der realisiert wird, sobald die Seele in den Körper eures Feindes zurückkehrt.

Gleichzeitig könnt ihr die Seelen eurer Feinde kontrollieren und diese nutzen, um Widersacher in eine Richtung zu drängen und im besten Fall der Schwerkraft die Arbeit zu überlassen, indem Gegner beispielsweise über eine Klippe befördert werden. Weitere Details und Eindrücke zum Reich der Toten und dessen Eigenheiten entnehmt ihr dem angehängten Video.

„Lords of the Fallen“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird am Freitag, den 13. Oktober 2023 veröffentlicht.

